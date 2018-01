Von Einbrechern und Betrunkenen

Betrunken auf dem Rad unterwegs Großenhain. In der Nacht zum Montag kontrollierten Beamte des Polizeireviers Großenhain einen 51-Jährigen, der mit seinem unbeleuchteten Fahrrad auf der Elsterwerdaer Straße unterwegs war. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann alkoholisiert war. Ein Test ergab einen Wert von über zwei Promille. Gegen den Großenhainer wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Zeugen zu Unfall gesucht Großenhain. Ein Unfall zwischen einem Opel Corsa und einem Ford Fiesta beschäftigt derzeit die Polizei im Landkreis Meißen. Gekracht hatte es am Sonntagabend am Bahnübergang auf der Elsterwerdaer Straße in Großenhain. Der Unfallhergang ist Gegenstand der Ermittlungen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen und fragt: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Fahrverhalten der Beteiligten machen? Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351/4832233 oder das Polizeirevier Großenhain entgegen.

Drei Lauben aufgebrochen Riesa. Unbekannte sind in drei Gartenlauben an der Leutewitzer Straße eingebrochen. Die Täter hebelten Fenster und Türen der Lauben auf und durchsuchten die Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden summiert sich auf rund 1000 Euro.

Einbrecher im Einfamilienhaus Radebeul. Unbekannte sind am Wochenende in ein Einfamilienhaus an der Straße Bergblick in Radebeul eingebrochen. Die Täter zerschlugen eine Fensterscheibe im Erdgeschoss und durchsuchten im Anschluss die Räume. Nach einem ersten Überblick stahlen sie diverse Schmuckstücke. Zu dem entstandenen Schaden liegen noch keine Angaben vor.