Von Dry Aged Beef bis Zitrus-Haxe Zwei Spitzenrestaurants aus dem Landkreis machen bei den Kochsternstunden mit. Eines davon war bereits prämiert.

Kreischa/Pirna. Soll es lieber Dry Aged Beef an Spitzkohl mit Nashi-Birne und Topinambur sein? Oder doch lieber Reh „Schoki & Chili“ mit Pattison und Polenta? Mit diesen und anderen Delikatessen beteiligt sich das Pirnaer Genusswerk an den Kochsternstunden 2018. Spitzenköche gibt es im Landkreis einige – das belegte auch die SZ-Serie Genussmacher und das kürzlich daraus entstandene Buch. Zwei von ihnen stellen sich nun bei den Kochsternstunden der Bewertung durch das Publikum. Insgesamt sind 35 Restaurants im Starterfeld, die meisten davon in Dresden, aber einige auch in Radebeul oder Leipzig.

Behaupten will sich das Genusswerk gegen die Konkurrenz mit internationaler und ernährungsbewusster Küche, die sich gern auf regionale Einflüsse einlässt und mit neuen Geschmacksrichtungen und Trends experimentiert.

Neben dem Traditionshaus in Pirnas Altstadt geht aus dem Landkreis noch eine weitere alteingesessene Einrichtung ins Rennen, das Landhotel Rosenschänke aus Kreischa. Dort etabliert sich gerade der neue Koch Christian Connert, der aus Schwaben stammt und zuletzt auf Rügen seine Wirkungsstätte hatte. Die Rosenschänke setzt, wie es heißt, auf „gehobene, aber nicht abgehobene Landküche“. Für die Kochsternstunden empfiehlt die Speisekarte Köstlichkeiten wie Graupen mit Rauchfleisch und Wurzelgemüse oder Kalbshaxe Zitrus an Grünkohl und Kartoffelpüree. Unbekannt ist die Rosenschänke der Kochsternstunden-Community nicht. Im vergangenen Jahr belegten die Kreischaer hinter dem Schönburger Palais (Lichtenstein/Sachsen) und der Freitaler Brasserie Ehrlich Platz drei bei dem kulinarischen Wettstreit. (SZ/dsz)

Die Kochsternstunden finden bis 11. März statt. Alle Details unter www.kochsternstunden.de

