Von DJ-Battle bis Klubparty

Abifatsche im Eastclub Der Zwölferjahrgang des Bischofswerdaer Goethe-Gymnasium will es im kommenden Jahr wieder krachen lassen. Zum Abiball, wenn die Schulzeit geschafft und hoffentlich alle Prüfungen bestanden sind. Doch so eine Fete kostet viel Geld. Deshalb hat eine aufgeweckte Truppe Zwölfklässler wieder eine „Abifatsche“ organisiert, eine Party am Sonnabend im Eastclub. Die Erlöse wandern direkt ins große Abiball-Sparschwein. Mitschüler und alle anderen in Partylaune sind deshalb aufgerufen, kräftig mitzufeiern. Erstmalig steigt das Event unter dem Motto „Battle of the DJs“. Als Gegner stehen sich die Youngster S.O.S und das dynamische Duo Lausitz Players gegenüber. Wessen Sound am Ende am meisten überzeugt, entscheidet allein das Publikum. Wer übrigens Lust hat, gegen die Lausitz Players und S.O.S am DJ-Pult anzutreten, darf das gerne tun. Dafür einfach melden unter: east-battle@web.de Die jungen Partyorganisatoren, die vom Eastclub-Team unterstützt werden, versprechen abwechslungsreiche Musik, kühle Drinks und eine eigens eingerichtete Chillout-Lounge für kurze E, kühle Drinks und einen fairen Eintrittspreis. Tanzen ist ausdrücklich erlaubt. Los geht die Sause ab 22 Uhr, gefeiert werden soll bis in die Morgenstunden. An der Abendkasse kosten die Tickets fünf Euro. Ein Special für frühe Partystarter: Wer zu den ersten 50 Gästen gehört, bekommt ein Drink spendiert. Sonnabend, 22 Uhr, Eastclub Bischofswerda

Aufdrehen in Großhennersdorf Das Kulti lädt euch am Freitagabend zum Feiern in das Wochenende ein. Aufdrehen, durchdrehen und abfeiern lautet das Motto an diesem Abend. Dabei bekommt ihr von Kulti Resident DJ Jason D3an das Beste aus House, Club, Black und R’n’B Music auf die Ohren. Außerdem erwartet euch ein „all inclusive“ Getränke-Special. Die Party beginnt um 22 Uhr. Ihr findet das Kulti in Großhennersdorf in der Bernstädter Straße 1. Alle unter 18 Jahren werden wieder an den ausgefüllten Partyzettel und die volljährige Begleitung erinnert. Freitag, 22 Uhr, Kulti Großhennersdorf

Konzert und Party in einem Kult In der Kulturbrauerei Görlitz findet am Sonnabend ein legendäres Party-Konzert statt. Die Kombination aus beidem macht „Heavens in Motion – The Depeche Mode Night“ zu einem besonderen Event. Als Konzert-Act erwarten euch In Strict Confidence. Die deutsche Elektro-Band gründete sich schon 1990, war aber in den ersten beiden Jahren unter dem Namen Seal of Secrecy bekannt. Ein paar Jahre später starteten sie ihre erste Deutschlandtour und schließlich konnten die Musiker auch in den USA zahlreiche Fans für sich und ihre technoid beeinflusste Elektro-Musik begeistern. Nun sind sie in Görlitz und bieten euch ein unvergessliches Konzert der harten Elektro-Szene. Bei der anschließenden Party könnt ihr dann noch einmal so richtig abfeiern und tanzen. Im Vorfeld gibt es sowohl Kombitickets als auch Einzeltickets zu erwerben. Letztere sind nur für die Party gültig. Für das Kombiticket bezahlt ihr im Vorverkauf 24 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr. Für das Partyticket zahlt ihr zusätzlich zur Vorverkaufsgebühr noch 9,50 Euro. An der Abendkasse gibt es erhöhte Eintrittspreise. Der Einlass zum Konzert ist ab 19 Uhr, Beginn des Events um 19.45 Uhr. Einlass und Beginn der anschließenden Party ist um 22 Uhr. Die Location findet ihr An der Landskronbrauerei 116. Sonnabend, 19.45 Uhr Konzert, ab 22 Uhr Party, Kulturbrauerei Görlitz

Elektrosalat im Herbert In der Herbert Club&Disco Kamenz seid ihr am Sonnabendabend zur BooomBasstick-Party mit Elektrosalat eingeladen. Euch erwartet ein Abend mit heißen House- und Black-Sounds und vielen Specials. Die Musik bringen euch Elektrosalat und Dave Laborious. Led-Glow-Sticks und -Guns sorgen dabei für die richtige Partystimmung. Und: alle Geburtstagskinder des Monats November bekommen freien Eintritt mit einer Begleitung ihrer Wahl. An den Bars gibt es Premium-Spirituosen, Bier und Softdrinks. Einlass zur Party ist ab 22 Uhr. Der Eintritt kostet sechs Euro. Die Party ist ab 18 Jahren zugänglich. Jedoch darf man auch ab 16 mitfeiern, wenn man Partyzettel und erwachsene Begleitung dabei hat. Die Location Herbert Club&Disco findet ihr auf der Neschwitzer Straße 31 in Kamenz. Sonnabend, 22 Uhr, Herbert Club & Disco Kamenz

Es ist Klubnacht, basta! Einmal im Monat verwandelt sich das Jugendkulturzentrum BASTA in Görlitz zu einer unvergleichbaren Location für elektronische Tanzmusik, wie man sie fast nur noch in der Bundeshauptstadt findet. Doch am Sonnabend erwartet sie euch in Görlitz. Nationale und internationale DJs reichen sich abwechselnd die Kopfhörer und spielen ihr Repertoire aus House-, Elektro- und Techno-Scheiben. Versorgt mit der besten Tanzmusik werdet ihr von DJ Eltron John, DJ PDCH und DJ Dwell on. Der Görlitzer DJ Dwell on hat seit 2006 eine eigene Veranstaltungsserie und seit 2010 sogar einen eigenen Podcast. Er ist stetig auf der Suche nach dem ehrlichen, wahren Groove und spielt nur das, was für ihn deep und authentisch genug ist. Seine große Leidenschaft für die Musik macht ihn so sympathisch und als DJ unschlagbar. Die Kooperation mit internationalen Acts verschafft ihm auch außerhalb Deutschlands Erfolge. Am Sonnabend ist unter anderem er für euch in seiner Heimatstadt und begeistert euch mit seinen House-, Techno- und Disco-Sounds. Einlass ist ab 22 Uhr. Ihr bezahlt fünf Euro Eintritt, für Studenten mit Studentenausweis kostet die Klubnacht nur vier Euro. Ihr findet das BASTA auf der Hotherstraße 25. Sonnabend, 22 Uhr, BASTA in Görlitz