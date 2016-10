Von der Straße gekippt Ein Lastzug hat am frühen Morgen die S 34 zwischen Döbeln und Leisnig blockiert.

Von der Straße gekippt ist ein Milch-Lastzug am frühen Dienstagmorgen. © Dietmar Thomas

Staus uns Sperrungen am Morgen nach dem Feiertag: Auf der S 34 zwischen Leisnig und Döbeln hat ein Milch-Laster an diesem Dienstagmorgen für Blockaden gesorgt. Das Fahrzeug war samt Anhänger gegen 4.30 Uhr von der Straße abgekommen und in den Straßengraben gekippt.

Ehe Laster und Anhänger mithilfe eines Krans geborgen werden können, muss die Milch aus den Tanks abgepumpt werden. Deshalb ist wohl noch weiter an diesem Vormittag mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. (DA)

