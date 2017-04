Von der Straße auf die Bühne Ein junger Musiker im Rollstuhl begeistert Besucher der 35. Meißner Kneipennacht.

Gut gefüllt wie hier waren die Gaststätten zur diesjährigen Meißner Kneipennacht. In der Bar „Handwerk“ in der Elbstraße wurde etwas Besonderes geboten. © Claudia Hübschmann

Als sich der 20-jährige Lucas um kurz nach 20 Uhr auf den großen Verstärker am Fenster setzt, ist die Bar „Handwerk“ in der Elbstraße schon gut gefüllt. Routiniert schnallt er sich die Gitarre um und absolviert seinen Auftritt. Sollte er Lampenfieber haben, merkt man ihm das zumindest nicht an. Trotzdem ist sein Auftritt keine Selbstverständlichkeit.

Dass Lucas überhaupt bei der 35. Meißner Kneipennacht als Musiker mit dabei ist, ist am Ende eher dem Zufall geschuldet. „Wir kennen ihn schon seit sechs Jahren und haben in den vergangenen Wochen mitbekommen, wie er mit seinem Rollstuhl durch die Stadt gerollt ist und musiziert hat. Wir wollten ihm gern helfen und haben ihm deshalb angeboten, zur Kneipennacht bei uns zu spielen“, sagt die Inhaberin der Bar Antje Krone.

Dass sie damit die richtige Entscheidung getroffen hat, merkt sie an den Reaktionen des Publikums. Nach jedem Song brandet deutlich zu hörender Beifall auf. Da stört es auch nicht, dass einige Lieder wie „Oh Chérie“ mit Zeilen wie „Du reißt mir die Haare aus, Ich schlag dir die Zähne ein, wir beißen uns zusamm‘ ins Fleisch, Oh wie schön kann Liebe sein“ eher punkrockig, rustikaler Natur sind. Der Künstler ist eben erfrischend anders. Genauso wie es auch die Anfang des Jahres eröffnete Bar sein möchte, die ihre Kneipennacht-Premiere feiert. Von daher passt diese Kombination ganz gut, was auch die Gäste, die sich unter anderem bei Whisky, handgemachtem Bier und grünlichen und orangefarbenen Cocktails gemütlich unterhalten, ebenfalls bestätigen.

„Es gibt zwar in Meißen gute Restaurants, aber eine Bar, wo man sich mal locker treffen kann, hat gefehlt. Aus diesem Grund gefällt es mir hier sehr gut“, sagt Matthias Kornetzky. Er habe zum ersten Mal die Kneipennacht besucht und sei ebenfalls wegen der Musik hergekommen. „Lucas hat ja auch schon bei uns beim Internationalen Sing & Song Festival im Kloster Heilig Kreuz gespielt. Das ist wirklich anspruchsvolle, handgemachte Musik“, freut sich Kornetzky.

Eher zufällig schaut hingegen der 28-jährige Marcel Göpfert vorbei. „Ich wohne eigentlich gleich um die Ecke. Bisher hatte ich aber noch nicht mitbekommen, dass es eine neue Bar gibt. Erst die Musik hat mich hineingelockt“, sagt der Meißner, der jedes Jahr auf der Kneipennacht unterwegs ist und nach seinem Abstecher im „Handwerk“ auch noch ins „Schwerter Schankhaus“ gehen wollte. „Bei dem herrlichen Wetter macht es heute besonders viel Spaß unterwegs zu sein“, sagt er.

Ähnlich geht es auch anderen Besuchern. Ganz gleich, ob junge Paare, ganze Familien oder einzelne Menschen: Alle schlendern sie vergnügt durch Meißens Innenstadt und unterhalten sich ausgelassen. Kein Wunder, dass auch die Organisatorin der Kneipennacht Christiane Weikert ein positives Fazit zieht: „Ich war in allen zwölf Kneipen und Gaststätten. Überall war es gut gefüllt“, sagt sie und ergänzt: „Schön war auch, dass zahlreiche Touristen darunter waren, die extra aus Berlin oder Görlitz angereist sind.“

Im nächsten Jahr soll es wie gewohnt weitergehen. Zuvor steht am 12. August noch die Sommeropenair-Kneipennacht auf dem Programm.

