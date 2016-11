Von der Straße abgekommen Zwei beschädigte Auto und Schäden in Höhe von rund 13 000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Dienstagmorgen auf der B 175 ereignet hat.

© Symbolbild/Klaus-Dieter Brühl

Zwei beschädigte Auto und Sachschaden in Höhe von rund 13 000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Dienstagmorgen auf der B 175 in Döbeln ereignet hat. Nach Angaben der Polizei war ein 87-Jähriger mit seinem Auto gegen 7 Uhr auf der Leipziger Straße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache nach recht von der Straße abkam und mit einem dort abgestellten Ford kollidierte.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 13000 Euro. (DA)

