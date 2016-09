Von der Straße abgekommen In Niesky OT Stannewisch prallte Montagmorgen ein Pkw gegen einen Baum. Der 22-jährige Fahrer und ein dreijähriges Mädchen wurden leicht verletzt.

Bild des verunfallten Autos in Stannewisch. © André Schulze

Niesky. In Niesky im Ortsteil Stannewisch wurde am Montagmorgen gegen 8 Uhr ein 22-jähriger Mann und ein dreijähriges Mädchen bei einem Zusammenstoß mit einem Baum leicht verletzt. Der Fahrer kam mit seinem schwarzen Opel Zafira auf der B 115 aus Richtung Rietschen. In einer Rechtskurve kam das Auto von der Straße ab, fuhr durch eine Hecke und prallte gegen einen Baum. Die Insassen des Wagens wurden vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht und untersucht. (szo)

