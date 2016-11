„Von der Stadt bekommt man nie eine Information“ Die Vollsperrung der Bohnitzscher Straße wird verlängert – was nicht alle Gewerbetreibenden erfahren.

Die Meldung, die gestern Mittag kam, ist kurz: „Das städtische Bauamt teilt mit, dass die Vollsperrung der Bohnitzscher Straße aufgrund der ungünstigen Witterungsverhältnisse bis zum 21. November 2016 verlängert wird“, so Stadtsprecher Philipp Maurer. Die Bohnitzscher Straße wird vom Abzweig der Bundesstraße B 101 bis Ortsausgang Meißen für 170 000 Euro erneuert.

Damit verlängert sich die Leidenszeit der Anwohner und des ansässigen Gewerbes. „Ab dem 18. 10. bis inklusive dem 14.11.2016 wird die Bohnitzscher Straße/ Radeburger Straße komplett gesperrt“, schreibt Albert Tamme von der gleichnamigen Baumschule auf seiner Netzseite. Das ist nun Makulatur, sein Hinweis „Die Baumschule wird aber über Gröbern erreichbar bleiben. Wenn Sie aus Meißen kommen, fahren Sie bitte über Ockrilla und Gröbern. Oder über Niederau und Gröbern. Wir freuen uns, wenn Sie uns trotzdem besuchen kommen“, bleibt aktuell. Das ist besonders ärgerlich, da für die Baumschule mit der Pflanzzeit vor Wintereinbruch eine der Hauptgeschäftszeiten angebrochen ist. „Die Laufkundschaft hat in den vergangenen vier Wochen kontinuierlich abgenommen. Man müsste eigentlich wissen, dass, wenn man so spät baut, auch mal Frost und Schnee kommen können.“

„Bis jetzt ging alles ganz gut“, sagt Sebastian Krüger vom Bowling-Restaurant „Zur Kugel“ zu den bisherigen einmonatigen Bauarbeiten auf der Bohnitzscher Straße. Allerdings sieht er noch eine Schwierigkeit kommen: „Wenn die letzte Teerschicht draufgebracht wird, dann wird es eng.“ Beim Turboservice Ingo Barthel war bis zur Nachfrage der SZ gestern Nachmittag nicht bekannt, dass die Straße eine Woche länger gesperrt bleibt. „Von der Stadt bekommt man nie eine Information“, sagt Angelika Barthel. „Wenn man nicht selbst nachfragt, passiert gar nichts.“

Dabei hat der Inhaber der Firma, Ingo Barthel, am Montag beim Bauleiter nachgefragt, wie es weiter geht. „Da wurde uns gesagt, dass die Straße am Freitag fertig wird“, so Angelika Barthel. Das hätten sie den Kunden , die sehr viel Verständnis aufgebracht hätten, so gesagt, „doch passiert ist nichts“.

