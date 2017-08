Von der Spreewälder Schlangengurke bis zu Quark mit Leinöl Die neue Cottbuser Wohnresidenz in Branitz hat jetzt ein Kulinarium. Auf der Speisekarte stehen besondere einheimische Genüsse.

Entspannen und genießen sollen die Gäste im „Pückler-Restaurant“ des neuen Branitzer Kulinariums. © Beowulf Kayser

Speisen und Schlemmen wie „Gott in Frankreich“ kann man jetzt in der neuen Wohnresidenz in Branitz. Gleich bei Pückler um die Ecke mausert sich die ehemalige Bezirksparteischule und das 2010 geschlossene Vier-Sterne-Hotel Best Western Parkhotel Branitz & Spa (SZ berichtete) immer mehr zu einem Zentrum für bestes Wohnen im Grünen und zu einer Oase für Genießer.

Nach dem Bezug der ersten 145 neuen Wohnungen für rund 250 dauerhafte Bewohner und der Eröffnung diverser Service-Einrichtungen gab es jetzt den nächsten großen Paukenschlag. „Mit dem Kulinarium wurde ein neuer gastronomischer Erlebnisbereich für alle Genießer und solche, die es gern werden möchten, eröffnet“, sagte der alleinige geschäftsführende Gesellschafter der Wohnresidenz & Spa Branitz GmbH & Co. KG, Gerd Mielke, der SZ. Kernstück ist das Restaurant „Pückler“ mit einer großen Sonnenterrasse, umgeben von einer Musikbar, der Kaminlounge und dem Café „Zille“ mit insgesamt 400 Plätzen. Während im geschmackvoll eingerichteten Restaurant mehrere großformatige Bilder der Teichland-Malerin Karin Hein, so Pücklers Begräbnispyramide und das Schloss im Branitzer Park, für Aufsehen sorgen, hat der Cottbuser Künstler Günther Rechn das Zille-Café mit einer kleinen Bilderausstellung bestückt. „Ankommen, entspannen und genießen“, lautet das Motto auch für Gäste von außerhalb im neuen kulinarischen Areal. Auf der Wochenkarte von Gastronomiechef Henrik Böhnstedt stehen da zum Beispiel „Lausitzer Kartoffelsuppe“, „Gefüllte Spreewälder Schlangengurken“, „Häckerle von der Peitzer Forelle“, „Das Beste von der Brandenburger Landente“ oder das ‚Lausitzer Nationalgericht‘ „Quark mit Kartoffeln und Leinöl“. Als Dessert gibt es „Fürst Pückler einmal anders“ in verschiedenen Versionen. Die Säfte kommen aus der Spreewaldmosterei Jank in Burg. Dazu gibt es einheimische Biere und erlesene Weine, Sekt von der Unstrut und Champagner.

Für die kulinarischen Genüsse sorgen Köchin Katrin Stiffel mit viel Kocherfahrung aus der Burger Kolonieschänke und Koch Torsten Geilich vom Teichgut Peitz.

Die zweitgrößte Küche der Stadt nach dem Cottbuser Carl-Thiem-Klinikum kann bis zu 800 Essen am Tag herstellen. Dafür werden vor allem frische, regionale und heimische Produkte verwendet und gekocht wird auch nach Omas bewährten Hausrezepten. „Essen soll bei uns für jeden Gast zu einem besonderen Erlebnis werden“, sagte der 45-jährige Residenzchef.

Rund 19 Millionen Euro will er in die neue Wohnresidenz investieren. „Wohnen, wo andere Urlaub machen“, lautet das Motto für das 36 000 Quadratmeter große und parkähnliche Anwesen. Zum besonderen Service in der Wohnanlage gehören jetzt schon ein rund 1500 Quadratmeter großer Sauna- und Wellnessbereich mit einem Schwimmbad für alle, medizinische und therapeutische Praxen, eine Tagespflege der Johanniter und ein Kaufladen „Nah und gut“.

Am 1. Dezember soll auch der große Tanz- und Veranstaltungssaal für 500 Gäste wieder eröffnet werden. Sogar eine neue Vogelanlage mit einem singenden Papagei, wie damals „Amadeus“ (SZ berichtete), soll wieder entstehen. Bei einem „Tag der offenen Tür“ kann man sich am 16. und 17. September alles genau anschauen.

zur Startseite