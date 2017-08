Von der Sonne geblendet

Hakenkreuz und Parolen geschmiert Bautzen. Die Kaufhalle in der Bertolt-Brecht-Straße in Bautzen ist über das Wochenende beschmiert worden. Mit schwarzer und pinker Farbe brachten die Täter ein Hakenkreuz und zwei politisch motivierte Schriftzüge an – sieben Meter breit und 65 Zentimeter hoch. Das Dezernat Staatsschutz der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Vier Reifenplatzer auf der Autobahn Bautzen. Vier Reifenplatzer an einem Tag vermeldet die Autobahnpolizei für Montag. Es betraf einen mit Dönerfleisch beladenen Fiat Ducato zwischen den Abfahrten Bautzen-West und -Ost, einen polnischen Sattelzug zwischen Burkau und Ohorn, einen weiteren Sattelzug zwischen Pulsnitz und Ottendorf-Okrilla sowie einen Laster an der Abfahrt Bautzen-West. In allen vier Fällen konnten die Fahrer gefahrlos anhalten, und andere Fahrzeuge wurden nicht beschädigt. Folgen hatte aber der Vorfall zwischen Pulsnitz und Ottendorf. Er ereignete sich im Bereich der gegenwärtig dort befindlichen Baustelle. Die Reparatur erwies sich als diffizil. Die notwendige Sperrung hatte laut Verkehrsfunk einen zwölf Kilometer langen Stau zur Folge. Auch auf den Umleitungsstecken, so in Radeberg, bildeten sich lange Fahrzeugschlangen.

Drei Menschen verletzt Nebelschütz. Ein Vorfahrtsfehler war am Montagmorgen die Ursache eines schweren Unfalls, der sich bei Miltitz ereignet hat. Ein 44-Jähriger befuhr mit seinem Mercedes die S 94. Beim Einbiegen auf die S 100 in Richtung Kamenz übersah er vermutlich auf der S 100 einen von links aus Richtung Kamenz kommenden Ford. Beim Zusammenstoß wurden die 34-jährige Ford-Fahrerin und ihr sechsjähriger Sohn schwer verletzt. Der Mercedesfahrer erlitt leichte Verletzungen. Beide Autos wurden abgeschleppt. Der Schaden beträgt 13.000 Euro. Die Feuerwehr war im Einsatz um die Fahrbahn von auslaufenden Flüssigkeiten zu reinigen.

Radler mit Messer bedroht Bautzen. Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Radlern, die sich am Montag vor einer Woche an der B 6 in Auritz ereignet hat, wird derzeit von der Polizei untersucht. Bisher ist Folgendes bekannt: Am Abend des 24. Juni fuhr ein 47-jähriger Radler auf dem Radweg zwischen der Tankstelle und dem Auenweg. Dort soll ihn ein anderer Radler ins Hinterrad gefahren sein und ihn zum Absteigen genötigt haben. Anschließend soll ihn der Mann mit einem Messer bedroht haben. Der Geschädigte konnte flüchten und rief die Polizei. Für die weiteren Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen. Der Täter soll ein 25 bis 30 Jahre alter, 1,80 Meter großer, schlanker, leicht gebräunter Mann sein. Er soll glattes, kurzes Haar mit einem kurzen Pony gehabt haben. Außerdem soll der Täter ein rötliches T-Shirt, beige kurze Hosen sowie helle Turnschuhe getragen haben. Auffällig war, dass der Mann weiße Innenohr-Kopfhörer trug und eine auffällige Fahrweise hatte. So sei er bei Rot und langsam in Schlängellinien über die Ampel gefahren sein. Möglicherweise hatte er während des Fahrens ein Mobiltelefon in der Hand, das er auch bediente. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich im Polizeirevier Bautzen, Telefon 03591 3560, zu melden.

Golf gestohlen Bautzen. In der Nacht zu Montag ist in der Löbauer Straße ein schwarzer VW Golf III gestohlen worden. Das 24 Jahre alte Fahrzeug trug das Kennteichen KM-VR 66. Sein Wert wird vom Eigentümer auf 3.000 Euro geschätzt. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Fahrzeug wird international gefahndet.

Baucontainer aufgebrochen Radibor. Beute im Wert von 6.400 Euro haben Einbrecher in der Nacht zu Montag in Radibor gemacht. Sie brachen in der Alois-Andritzki-Straße einen Baucontainer auf. Darin fanden sie unter anderem eine Motorflex, einen Baulaser sowie diverse Werkzeuge und Dieselkraftstoff. Daneben entstand Schaden in Höhe von 100 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.