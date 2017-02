Von der Semperoper in den Stern Ein junges Paar hat das schwierigste Casting schon hinter sich. Dem Auftritt in Riesa fiebern sie trotzdem entgegen.

Anfang Februar haben Tina Marie Hauser und Tobias Matthes schon beim Semperopernball getanzt. Nun übt das Paar für den nächsten großen Auftritt: den Orchesterball im Stern. © Sebastian Schultz

Die Semperoper selbst schrieb von einem „Ball der Superlative“. Rund 15 000 Zuschauer standen vor dem Haus, Millionen sahen am Fernseher den 17. Semperopernball. Mittendrin waren unzählige prominente Gäste – und ein junges Pärchen aus Riesa. Als eines von drei Paaren der Tanzschule Graf tanzten Tina Marie Hauser und Tobias Matthes auf dem Ball. Viel Zeit zum Ausruhen blieb seitdem nicht, denn die 16-jährige Riesaerin und der 19-jährige Nünchritzer üben bereits für den nächsten Auftritt: den Orchesterball in der Stadthalle Stern.

Seit einem Jahr tanzen die beiden mittlerweile zusammen. Zum Casting für den Semperopernball hatten sie sich bereits gemeinsam angemeldet. Die Messlatte liegt dabei enorm hoch. „Ich muss gestehen: Ich war sehr aufgeregt beim Training“, erzählt Tobias Matthes. Beim ersten Probe-Tanzen landete das Paar am Ende des Walzers im Innenkreis – für den es gar nicht zugeteilt war. „Da hatte ich schon Angst, dass wir fliegen.“ Am Ende hatten die Verantwortlichen des Balls ein Einsehen und beförderten das Paar einfach direkt in den Innenkreis. Ganz aus der Luft gegriffen sei die Angst vor dem Rauswurf allerdings nicht, betont Dorit Graf. In den vergangenen Jahren hat ihr Riesaer Tanzstudio bereits mehr als 30 Paare zum Semperopernball geschickt. Das Regime sei sehr streng, sagt Graf. „Wer etwa zu spät kommt, fällt gnadenlos raus.“ So weit kam es bei Tina Marie Hauser und Tobias Matthes am Ende aber nicht. Gegen die Aufregung haben die beiden in der Vorbereitungszeit auch noch ihre Mittelchen gefunden. „Es hilft, viel mit Leuten zusammen zu sein, die sich mit einem unterhalten und einen ablenken“, sagt der 19-Jährige. Ganz schlimm jedenfalls sei die Aufregung gewesen, als er vor dem Auftritt beim Friseur saß. „Da sitzt man dann allein und hat viel zu viel Zeit zum Grübeln.“ Und dann habe noch die Generalprobe geholfen. „Die lief richtig gut“, sagt Tina Marie Hauser.

Beim Orchesterball am 18. März wird es dagegen ein wenig entspannter zugehen, sagt Tina Marie Hauser. „Da gibt es natürlich viel weniger Druck. Und es werden weniger Paare sein, da kann man sich mehr auf sich konzentrieren.“ Vor allem könne beim Training viel besser auf die einzelnen Paare eingegangen werden. Die Schritte kennen die beiden ja ohnehin. Getanzt wird Wiener Walzer“, sagt Tanzlehrerin Dorit Graf. Nachdem im vergangenen Jahr brasilianische Klänge durch den Stern hallten, wird diesmal Opernmusik von Verdi, Tschaikowsky und Strauß erklingen, gespielt von der Elbland Philharmonie. Danach betreten die Eleven der Tanzschule das Parkett und eröffnen damit den Tanzteil des Abends. Wenn Tina Marie Hauser in der Tanzschule ankommt, dann hat sie meist schon einen langen Schultag am Werner-Heisenberg-Gymnasium hinter sich. Nach dem Abitur möchte sie in der Region bleiben – anders als viele ihrer Freunde. „Es stimmt schon, viele in unserem Alter haben andere Pläne, wollen zum Beispiel nach Leipzig“, sagt die 16-Jährige. Sie will dagegen nach dem Abitur an der Riesaer Studienakademie studieren – und das nicht nur, weil Tobias Matthes derzeit bei Wacker Chemie in Nünchritz eine Ausbildung absolviert. „Ich möchte in Riesa Biotechnologie studieren. Der Praxisbezug der BA fehlt mir an der Uni.“

In Riesa zu bleiben, das habe ja auch noch einige Vorteile. „Es ist ja auch nicht die kleinste Stadt“, sagt Tobias Matthes. In Leipzig und Dresden sei man trotzdem schnell. Trotzdem habe er auch schon mit dem Gedanken gespielt, noch zumindest einmal ein Ausbildungsjahr im Ausland zu absolvieren, wie es viele andere Wacker-Azubis machen.

Für Riesa spricht aber aus Sicht der beiden noch ein anderer, ganz pragmatischer Grund: „In der Nähe zu bleiben, bietet sich ja an: Dann können wir weiter tanzen.“

Restkarten für den 5. Riesaer Orchesterball sind in der Riesa-Information erhältlich. Neben den Sitzplatzkarten für 44 Euro werden Flaniertickets zum Preis von 29 Euro angeboten.

