Von der Schwierigkeit, sonntags die Läden zu öffnen Vier verkaufsoffene Sonntage bieten Weißwasser und Niesky dieses Jahr. Die Händler reagieren unterschiedlich.

Hartmut Schirrock hat sein Uhren- und Schmuckgeschäft in der Bautzener Straße inzwischen an seinen Sohn abgegeben, arbeitet aber immer noch mit. Schirrocks beteiligen sich an den verkaufsoffenen Sonntagen. Und doch ist das ein Reizthema. © Joachim Rehle

Verkaufsoffene Sonntage lohnen sich in Weißwasser und Niesky nur, wenn auch in der Stadt etwas los ist. Darin ist man sich innerhalb der Händlerschaft in beiden Städten weitgehend einig. „Ich bin gern dabei und lasse mir auch immer etwas einfallen, aber das muss sich dann auch lohnen“, sagt Kerstin Heide, die in Niesky das Modegeschäft „HD City Mode“ führt. Denn ein verkaufsoffener Sonntag allein lockt die Leute nicht in die Stadt, zumal andere Städte wie Görlitz, Bautzen oder Hoyerswerda ihre Geschäfte ebenso an vier Sonntagen im Jahr öffnen – und dort ist die Auswahl und Vielfalt weitaus größer.

Kerstin Heide orientiert sich am Nieskyer Herbstmarkt und am Weihnachtsmarkt, die recht gut besucht werden und ihr mehr Kundschaft in den Laden bringen. Ob dabei die gesetzlich möglichen vier Sonntage ausgereizt werden müssen, bezweifelt sie. „Zwei oder drei würden mir auch reichen, dann aber zusammen mit städtischen Aktivitäten“, sagt sie. Mit dieser Meinung ist die Händlerin nicht allein. Gundula Lehmann ist ebenfalls der Überzeugung, dass verkaufsoffene Sonntage den Händlern nur etwas bringen, wenn zusätzliche Angebote die Menschen nach Niesky locken. „Nicht jeder geöffnete Sonntag ist ein Erfolg für mich“, sagt die Inhaberin des Geschäftes „Mode Schuh“ am Zinzendorfplatz. Meistens seien die Kunden nur zum Schauen unterwegs oder um sich aufzuwärmen.

Für Hartmut Schirrock sind die Sonntagsöffnungszeiten längst zum Reizthema geworden. Sein Fachgeschäft für Uhren und Schmuck in der Bautzener Straße in Weißwasser hat er inzwischen an seinen Sohn Robert übergeben, mischt aber immer noch fleißig mit. „Es beteiligen sich einfach zu wenige Händler“, begründet er seine Verärgerung. Deshalb plädiert er für eine Reduzierung der verkaufsoffenen Sonntage. „Mir sind zwei Termine lieber, an denen wirklich alle Händler aufhaben, als vier, wo dann nur jeder zweite oder dritte öffnet, und die Kunden vielleicht frustriert nach Hause gehen.“

Trotzdem werden in diesem Jahr an vier Sonntagen die Weißwasseraner Geschäfte öffnen. Der Stadtrat legte kürzlich die Termine nach der Empfehlung der Händler und Gewerbetreibenden fest. Es sind die Sonntage eine Woche vor Ostern, kurz vor dem Fest zum Tag der Deutschen Einheit und zwei Termine im Dezember.

Ganz ähnlich sieht es in Niesky aus. Auch dort ist vor Ostern, dann zum Herbstfest, zum Weihnachtsmarkt und am vierten Adventssonntag verkaufsoffen. Eingereicht wurden die Vorschläge vom Händlerstammtisch. Die Mitglieder entschieden nicht allein, betont Martina Neumann. „Wir haben an sehr viele Händler E-Mails verschickt und um Vorschläge gebeten. Gelesen haben diese Mails fast alle, aber die Reaktion darauf war sehr gering“, sagt die Inhaberin eines Modegeschäfts in der Ödernitzer Straße. Fast identische Erfahrungen macht man laut Oberbürgermeister Torsten Pötzsch und Wirtschaftsförderer Thorsten Rennhak seit Jahren in Weißwasser.

Woran liegt das mangelnde Interesse? Es sind vor allem die zusätzlichen Kosten für Personal und Energie, so ein Nieskyer Händler, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Und bei einer Handvoll Kunden an dem Tag, die zudem nur schauen kommen, lohne sich der ganze Aufwand nicht, ist er überzeugt. Das kann Hartmut Schirrock für Weißwasser nur bestätigen. „Meist sind die Kosten höher als das, was am Ende in der Kasse ist.“

Dennoch ist man an diesem Tag für seine Kundschaft da und die Beratung wird gern angenommen, weil an solchen Tagen oft mehr Zeit dafür ist. Kerstin Hille von der Reiseagentur Niesky in der Horkaer Straße spricht von „Imagepflege“, die sie und ihre Mitarbeiterinnen an so einem Tag betreiben. „Wir sehen diese Sonntage als eine Art Kundenbindung an. Im Herbst präsentieren wir neue Reisen und zu Weihnachten bieten wir Glühwein und Stollen an und kommen mit den Kunden ins Gespräch. Das wird inzwischen sehr gut angenommen“, erzählt die Agenturchefin. Dass dabei die eine oder andere Reise gebucht wird, gehört dazu.

Kerstin Hille gehört dem Händlerstammtisch an. Sie vermisst den Gemeinschaftsgedanken, wenn es um Aktionen geht. In Weißwasser ist ein solcher Stammtisch erst am Entstehen. Am Donnerstagabend findet das nächste Treffen statt. „Der Einzelhandel wird es nicht schaffen, wenn er sich nicht zusammenschließt.“ Hartmut Schirrock wird bei dem Treffen auf alle Fälle dabei sein.

Verkaufsoffen in Weißwasser ist am: 9. April (Ostermarkt), 1. Oktober (Tag der Deutschen Einheit), 10. Dezember (Weihnachtsmarkt) und 17. Dezember (4. Advent).

