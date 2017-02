Von der Schwierigkeit, sonntags die Läden zu öffnen Vier verkaufsoffene Sonntage bietet Niesky dieses Jahr. Die Händler nehmen das Angebot unterschiedlich an.

Kerstin Heide führt in der Horkaer Straße das Bekleidungsgeschäft HD City Mode. Sie ist für ihre Kunden gern da, auch am Sonntag. Jedoch möchte an so einem Tag in Niesky etwas los sein. © andré schulze

Verkaufsoffene Sonntage lohnen sich in Niesky nur, wenn auch in der Stadt etwas los ist.“ Das sagt Kerstin Heide. Sie führt in der Horkaer Straße das Modegeschäft „HD City Mode“. „Ich bin gern dabei und lasse mir auch immer etwas einfallen, aber das muss sich dann auch lohnen“, so die Geschäftsfrau. Denn ein verkaufsoffener Sonntag allein lockt die Leute nicht in die Stadt, zumal andere Städte wie Görlitz und Bautzen ihre Geschäfte ebenso an vier Sonntagen im Jahr öffnen – und dort ist die Auswahl und Vielfalt weitaus größer.

Also orientiert sich Kerstin Heide am Nieskyer Herbstmarkt und am Weihnachtsmarkt, die recht gut besucht werden und ihr mehr Kundschaft in den Laden bringen. Ob dabei die gesetzlich möglichen vier Sonntage ausgereizt werden müssen, bezweifelt sie. „Zwei oder drei würden mir auch reichen, dann aber zusammen mit städtischen Aktivitäten“, sagt sie.

Mit dieser Meinung steht die Händlerin nicht allein da. Gundula Lehmann ist ebenfalls der Überzeugung, dass verkaufsoffene Sonntage den Händlern nur etwas bringen, wenn zusätzliche Angebote die Menschen nach Niesky locken. „Nicht jeder geöffnete Sonntag ist ein Erfolg für mich“, sagt die Inhaberin des Geschäftes „Mode Schuh“ am Zinzendorfplatz. Meistens sind die Kunden an solchen Tagen nur zum Schauen unterwegs oder um sich mal aufzuwärmen.

Trotzdem werden in diesem Jahr an vier Sonntagen die Nieskyer Geschäfte wieder zusätzlich öffnen. Der Stadtrat legte jetzt die Termine nach der Empfehlung der Händler und Gewerbetreibenden fest. Es sind die Sonntage eine Woche vor Ostern, zum Nieskyer Herbstfest, zum Weihnachtsmarkt und am vierten Adventssonntag. Eingereicht wurden die Vorschläge vom Händlerstammtisch. Diese entschieden die Stammtischmitglieder nicht allein, betont Martina Neumann. „Wir haben an sehr viele Händler der Stadt E-Mails verschickt und um Vorschläge und Meinungen gebeten. Gelesen haben diese Mail fast alle, aber die Reaktion darauf war sehr gering“, sagt die Inhaberin eines Mode-Geschäftes in der Ödernitzer Straße.

Nun ließe sich daraus schlussfolgern, wie gering das Interesse an zusätzlichen Öffnungstagen in der Stadt ist. Ein nicht namentlich genannt sein wollender Geschäftsinhaber sieht vor allem die zusätzlichen Kosten für Personal und Energie, wenn er auch noch sonntags öffnet. Und bei einer Handvoll Kunden an dem Tag, die zudem nur schauen kommen, lohne sich der ganze Aufwand nicht, ist er überzeugt.

Ein Umsatzschub über die Woche hinaus sind die verkaufsoffenen Sonntage nicht. Diese Erfahrung macht auch Gundula Lehmann in ihrem Schuhgeschäft. Aber man ist an diesem Tag für seine Kundschaft da und die Beratung wird gern angenommen, weil an solchen Tagen oft mehr Zeit dafür ist. Kerstin Hille von der Reiseagentur Niesky in der Horkaer Straße spricht von „Imagepflege“, die sie und ihre Mitarbeiterinnen an so einem Tag betreiben. „Wir sehen diese Sonntage als eine Art Kundenbindung an. Im Herbst präsentieren wir neue Reisen und zu Weihnachten bieten wir Glühwein und Stollen an und kommen mit den Kunden ins Gespräch. Das wird inzwischen sehr gut angenommen“, erzählt die Agenturchefin. Dass dabei die eine oder andere Reise gebucht wird, gehört dazu.

Kerstin Hille, die dem Händlerstammtisch angehört, vermisst aber den Gemeinschaftsgedanken, wenn es um solche Aktivitäten wie die der verkaufsoffenen Sonntage geht. Zu verschieden sind die Standpunkte, um gemeinsam etwas voranzubringen. Aber gerade das würde mehr Nieskyer und Auswärtige in die Läden locken. Denn oft ist von ihnen das Argument zu hören: Wegen ein paar geöffneter Geschäfte fahre ich sonntags nicht nach Niesky.

Für die Stadt ist es wichtig, einen Ansprechpartner in der Händlerschaft zu haben. Viele Jahre war es der Kultur- und Werbeverein als Interessenvertreter. Aber diesen Verein gibt es seit einem Jahr nicht mehr. Aufgelöst aufgrund mangelnden Interesses vonseiten der Gewerbetreibenden. Nun hat der Händlerstammtisch diese Rolle ohne Status eines Vereines übernommen, aber auch hier klagt Martina Neumann über die geringe Bereitschaft, in dem Gremium aktiv mitwirken zu wollen. Dabei liegt es auch im Interesse der Stadt, so Sachgebietsleiterin Simone Sturm, dass sich viele Händler und Gewerbetreibende beteiligen, um gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen. Die Stadtverwaltung konzentriert sich dabei auf das Herbstfest und den Weihnachtsmarkt. Mit einer Ausnahme dieses Jahr, wenn das Stadtjubiläum gefeiert wird. Für Kerstin Heide steht bereits fest, dass sie ihr Geschäft zum sächsischen Familientag am 10. Juni länger öffnen will.

Verkaufsoffene Sonntage in Niesky sind am 9. April (Frühlingserwachen), 10. September (Herbstfest), 10. Dezember (Weihnachtsmarkt) und 17. Dezember (4. Advent)

