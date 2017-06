Von der Röder an die Mulde Skassas Gemeindepfarrer Jörg Matthies wurde gestern verabschiedet – er tritt im Juli eine neue Stelle im mittelsächsischen Marbach an.

Pfarrer Jörg Matthies nimmt Abschied. © Kristin Richter

Die Joggingrunden und Radtouren an der Elbe werde er vermissen, sagt Jörg Matthies. Die Spaziergänge im Seußlitzer Grund. Vor allem aber die Menschen, mit denen er seinen Glauben teilt. In den 13 Jahren, die er als Gemeindepfarrer im Großenhainer Land tätig war, sind Beziehungen gewachsen, die er nur ungern zurücklässt. „Es ist schön, Menschen über ganze Lebensabschnitte hinweg zu begleiten“, erklärt der 45-Jährige. Vergangenen Sonnabend hat er noch ein junges Pärchen getraut, das er schon aus dem Konfirmandenunterricht kannte. Am Sonntag im Skassaer Pfarrgarten dann seine offizielle Verabschiedung. Die neue Pfarrstelle ist zwar nicht aus der Welt – etwa eine Autostunde entfernt im mittelsächsischen Marbach, aber die vier Kirchendörfer dort zählen mehr als 1 200 Gemeindemitglieder – alle Hände voll zu tun für einen Seelsorger. „Nähe entsteht über Besuche“, sagt der scheidende Gemeindepfarrer. Dreimal am Tag müsse man sich schon aufmachen, um die Menschen an einer neuen Wirkungsstätte kennenzulernen. Dabei sei es gar nicht so wichtig, ob sie zur Kirchgemeinde gehören oder nicht. Wenn er jemandem zum Geburtstag gratuliere, komme es sehr selten vor, dass er abgelehnt werde.

Im thüringischen Greiz geboren, wuchs Jörg Matthies in Leipzig auf, wo er auch sein Abitur machte. Aus einer christlich geprägten Familie stammend – auch Onkel und Cousine arbeiten als Pfarrer – schlug er doch nicht den direkten Berufsweg zur Kirche ein. Matthies studierte zunächst Physik, wechselte aber bald zur Theologie. „Wir brauchen eine Hoffnung, die größer ist als das, was sehen und denken“, sagt er. „Das ist Jesus Christus“. Er habe während des Studiums viele Theologiestudenten kennengelernt, missionarische Veranstaltungen besucht und schließlich erkannt, dass das für ihn der richtige Weg sei. Im Jahr 2002 trat er seinen Dienst in der Pfarrei Merschwitz an, zu der auch Diesbar-Seußlitz gehört. Etwas später kamen Skassa und Strießen hinzu. Dann das Angebot, als Jugendpfarrer für den Kirchenbezirk Meißen zu arbeiten. Jörg Matthies musste nicht lange überlegen. „Junge Leute suchen nach Heimat, Sinn und Halt“, sagt er. „Das ist eine dankbare Aufgabe.“ Speziell für diese Altersgruppe hat er in Skassa auch die Oase-Gottesdienste aus der Taufe gehoben: ein lockeres Glaubensbekenntnis mit moderner Musik, deutschen Texten, und der Talar blieb im Schrank. Das kam an – bis zu 100 Teilnehmer fanden sich ein. Dabei griff der Jugendpfarrer auch selbst zur Gitarre – Musizieren ist neben dem Joggen ein Hobby, für das auch in seiner knappen Freizeit immer ein Platz reserviert bleibt.

Der Umzug von der Großstadt aufs Land sei schon eine Umstellung gewesen, erzählt Jörg Matthies. Im Juni zum Beispiel blieben die Kirchenbänke weitgehend leer. Als er der Sache auf den Grund ging, stellte er fest, dass die Leute bei schönem Wetter eben Heu machen, statt zu beten. Er selbst habe versucht, wenigstens einen Tag pro Woche komplett für die Familie freizuhalten. Jörg Matthies ist verheiratet und hat drei Kinder – eine Tochter (21) und zwei Söhne, 18 und zehn Jahre alt. Die Fünf lebten im Merschwitzer Pfarrhaus, wo nun das Packen für den Umzug angesagt ist. Danach geht es in den Campingurlaub an den Neubrandenburger Tollensesee, bevor Matthies im Juli zum ersten Gottesdienst an seiner neuen Wirkungsstätte rufen wird.

