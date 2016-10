Von der Psychiatrie auf die Schulbank Seit zehn Jahren hilft die Johannstädter Beratungsstelle a casa Eltern und Kindern mit psychischen Krankheiten.

Von ihren Freunden wird sie nur „Robi“ genannt. Auch der SZ möchte die 19-Jährige ihren richtigen Namen nicht verraten. Denn über das, was sie erlebt hat, lässt sich nicht so leicht sprechen. Anfang des Jahres lebte die junge Dresdnerin noch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Magersucht und Depressionen plagten Robi. Mittlerweile hat sie ihren Appetit und die Lebensfreude wiedergefunden. Das verdankt sie vor allem einem Dresdner Projekt.

„Meine Familie wusste damals nicht genau, was sie machen soll“, berichtet Robi. Ihre Eltern wendeten sich daher ans Jugendamt und baten um Hilfe. Das vermittelte die Familie aus Blasewitz an die Beratungsstelle a casa, die zum Psychosozialen Trägerverein Sachsen gehört. Die Einrichtung in der Johannstadt hat sich darauf spezialisiert, Familien zu helfen, in denen es psychische Krankheiten gibt – ob bei den Eltern oder bei den Kindern. Im Oktober feiert sie ihr zehnjähriges Jubiläum.

„Wir versuchen, bei Schwierigkeiten im Alltag zu helfen“, erklärt Leiterin Kirsti Schüller. „Bei Jugendlichen geht es meist um Hilfe zur Selbstständigkeit.“ Je nach Bedarf treffen sich die Mitarbeiter zwischen drei und zehn Stunden wöchentlich mit der Familie. Robi beispielsweise wollte aus der Tagesklinik raus, eine berufliche Perspektive finden und ihre eigene Wohnung beziehen. Aus dem letzten Ziel ist zwar nichts geworden, weil der 19-Jährigen derzeit das Geld fehlt. Die anderen verfolgt sie aber vehement. So besucht sie seit zwei Monaten die Straßenschule der Treberhilfe und macht dort ihren Realschulabschluss nach. Anschließend möchte die junge Frau gerne eine Ausbildung machen. In welche Richtung es gehen soll, weiß sie indes noch nicht – zu vielfältig sind die Interessen. Aber genau hier bekommt sie Unterstützung von ihrer Betreuerin Susann Schwarz.

Sie ist eine der acht Mitarbeiter von a casa, darunter sind auch zwei Psychologen. Momentan betreuen sie zusammen 26 Familien, die über die ganze Stadt verteilt leben. Auch die Familienkonstellationen sind ganz unterschiedlich: von dem Elternpaar mit einem Kind über die siebenköpfige Familie bis hin zu Alleinerziehenden; vom Säuglingsalter bis zum Volljährigen. „Allerdings haben viele Eltern Angst, sich ans Jugendamt zu wenden, weil sie fürchten, dass ihnen die Kinder weggenommen werden“, sagt die Leiterin. Ganz im Gegenteil wollen die Beteiligten nur helfen – wie bei Robi.

