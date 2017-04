Von der Polizei ins Ordnungsamt Mandy Thümer tritt im Rathaus die Nachfolge von Bernd Meinel an. Mit der Umstellung auf den Behördenfunk kennt sie sich aus.

Seit Februar ist Mandy Thümer im Ordnungsamt der Stadt Waldheim beschäftigt. Sie arbeitet sich ein, um Ende Juni in die Fußstapfen von Bernd Meinel zu treten. Derzeit arbeitet sie viel mit den Kameraden der Feuerwehren zusammen. © Dietmar Thomas

Von verkehrspolizeilichen Aufgaben bis hin zu Zuarbeiten für den Haushalt – das Aufgabenfeld von Mandy Thümer im Führungsstab der sächsischen Polizei war vielfältig. Seit 1998 arbeitete sie für die Behörde. Doch sie hängte den Job an den Nagel, arbeitet stattdessen seit dem 1. Februar im Waldheimer Rathaus. Ende Juni wird sie die Amtsgeschäfte von Bernd Meinel, der in Rente geht, übernehmen und die neue Sachgebietsleiterin Ordnung und Sicherheit.

„Ich arbeite mich derzeit in die Vorgänge ein. Ganz aktuell verschaffe ich mir einen Überblick über die Löschwasser- und Hydrantenversorgung“, sagt Mandy Thümer. Der Bereich Feuerwehr nehme viel Zeit in Anspruch. Denn in Kürze steht die endgültige Umstellung auf den abhörsicheren Behördenfunk an. Weil dieser bei der Polizei des Freistaates Sachsen bereits abgeschlossen ist, hat sie mit dem Thema Erfahrung. Sie weiß, worauf zu achten ist und wo eventuell der Hase im Pfeffer liegt. Für die sieben Wehren in Waldheim überarbeitet sie gerade ein Konzept zum Alarmieren und Ausrücken der Kräfte.

Nach einer neuen beruflichen Herausforderung habe sie ganz bewusst gesucht. Dabei sei sie auf die Ausschreibung der Stadt Waldheim gestoßen. „Aufgrund der Vielfältigkeit und der eigenverantwortlichen Bearbeitung kommunaler Sicherheits- und Ordnungsaufgaben habe ich mich beworben. Ich kann hier meine Berufserfahrung und mein Fachwissen anwenden“, sagt die Verwaltungsfachwirtin.

Außerdem hat es ihr die Perle des Zschopautals angetan: „Waldheim ist eine wunderschöne, dynamische und zukunftsorientierte Stadt mit Einwohnern, von denen sich viele ehrenamtlich in verschiedenen Vereinen und bei der Feuerwehr engagieren, mit Interessen für Natur, Kunst- und Kultur, Sport, Musik, Jugend, Geselligkeit und vielen mehr“, sagt sie.

Mandy Thümer hat zwei Kinder, 11 und 13 Jahre alt, und wohnt im Kreis Meißen. „Ich bin gern am, auf und im Wasser unterwegs, wandere, lese und fotografiere gern“, sagt die 38-Jährige. Diese Hobbys und ihr guter Orientierungssinn kommen ihr bei ihrer Arbeit zugute. Sie ist bei den jüngsten Einwohnerversammlungen vor Ort gewesen. Dort ist meist von „der Straße, an der Müllers wohnen“ und Ähnlichem die Rede. Sie notiere sich das so, schaue dann auf die Karte und wisse Bescheid, von welcher Örtlichkeit gerade die Rede ist.

Sie hält es für sinnvoll, bei diesen Veranstaltungen Gesicht zu zeigen. „Es werden viele Fragen zum Thema Sicherheit und Ordnung gestellt. Diese Hinweise und Fragen kann ich aufnehmen und mich in Absprache mit den Kollegen darum kümmern“, sagt Mandy Thümer. An ihrer neuen Stelle schätzt sie die flachen Hierarchien, weil Entscheidungen dadurch schneller getroffen werden können. „Die Verwaltung arbeitet für die Einwohner. Es wird sich aller Dinge angenommen und es ist Dynamik drin.“

