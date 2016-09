Von der Mündung bis zur Quelle Die Waldheimer Fotofreunde haben sich die Zschopau erwandert. Wer mag, kann sie dabei noch einmal begleiten.

Gisela und Heinz Thieme in Schweta. Hier fiel den Fotofreunden auf, dass jegliche Wegmarkierung fehlt. © privat

Weglaufen statt wegfahren – unter diesem Motto erkundeten die Waldheimer Fotofreunde im August die Heimat. Genauer gesagt die Zschopau. Deren Verlauf folgten sie von der Mündung in die Freiberger Mulde bei Schweta bis zum Quellgebiet am Fichtelberg und frönten dabei ihrem gemeinsamen Hobby.

An sieben Tagen absolvierten die Hobbyfotografen eine Strecke von insgesamt 157 Kilometern. „Zwar wird die Länge des Flusses mit 128 Kilometern angegeben, wobei die Angaben schwanken, aber nicht überall verläuft der Weg direkt an der Zschopau“, so Fotograf Heinz Thieme.

Die erste war zugleich die kürzeste Etappe und führte von Schweta nach Waldheim. Gleich zu Beginn der 14 Kilometer langen Strecke fiel den Aktivurlaubern auf, dass auf der Schwetaer Flussseite jegliche Wegmarkierung fehlt, so Heinz Thieme. Die mit 27 Kilometern längste Etappe absolvierten die Wanderer von Braunsdorf bis Zschopau. Viele der Bilder, die auf dieser Wanderung entstanden sind, können Interessierte am 24. Oktober im Waldheimer Ratssaal sehen. Dann laden die Fotofreunde zum einem von Heinz Thieme moderierten Vortrag über ihre Zschopautalwanderung ein und wecken vielleicht bei dem einen oder anderen Interesse, lieber einmal wegzulaufen, statt wegzufahren. Der Vortrag beginnt um 17 Uhr.

