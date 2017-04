Von der Maschinen- zur Kulturfabrik Der erste Schritt zum Erhalt eines Industrie-Relikts in Bad Gottleuba ist gegangen. Nun geht ein neuer Verein die nächsten.

Die Mafago zwischen gestern und übermorgen: So könnte es im Saal künftig aussehen: eine kleine Bühne für die verschiedensten Künste und Künstler. © Visualisierung: Robert Kühn Die Mafago zwischen gestern und übermorgen: So könnte es im Saal künftig aussehen: eine kleine Bühne für die verschiedensten Künste und Künstler.

Die Außenansicht der Mafago Bad Gottleuba wird weitgehend erhalten.

Wäre es nach der Stadt gegangen, wäre das Schicksal der einstigen Maschinenfabrik Bad Gottleuba (Mafago) längst besiegelt. Gegen den Abriss der Gebäude hatten sich allerdings einige Stadträte starkgemacht, allen voran Robert Kühn (CDU). Mit einem Hintergedanken. Er dachte über den Erhalt hinaus. Aus der Maschinenfabrik soll die Kulturfabrik werden.

Der Kulturverein Bad Gottleuba-Berggießhübel, dessen Vorsitzender Kühn ist, will das in die Hand nehmen, aber nicht allein. Erstens, weil es vieler bedarf, solch ein ambitioniertes Projekt umzusetzen. Und zweitens, weil die Kulturfabrik Möglichkeiten für viele bietet. Den Industriecharakter erhalten und einen neuen Inhalt formen, das ist der Anspruch.

Etage für Etage: Flexible Nutzung

Der Speisesaal im Erdgeschoss ist als großer Mehrzweckraum für Veranstaltungen, Künste und Künstler, auch Feiern vorgesehen. Das Parkett in dem 175 Quadratmeter großen Raum soll bleiben. Platz ist auch für eine Bar. Alles ist behindertengerecht und flexibel nutzbar. Ebenfalls im Erdgeschoss ist ein Raum für das Stadtarchiv reserviert, das derzeit in einem Keller in der Oberschule untergebracht ist.

In der zweiten Etage sind vier bis sechs Vereinsräume von 20 bis 70 Quadratmeter möglich. Dafür gebe es bereits Nachfragen und Interessenten. Auf keinen Fall wollen sich Kulturfabrik und Kulturverein als Konkurrenz zu bestehenden Angeboten verstehen, sondern vielmehr als Ergänzung, sagen Robert Kühn und sein Stellvertreter Christian Helm. Im Flachgebäude sehen sie eine Werkstatt, die ebenfalls von verschiedenen Vereinen genutzt werden kann. Und auch die Feuerwehr soll die Gelegenheit bekommen, ihre historischen Fahrzeuge auszustellen.

Schritt für Schritt: Zehn Jahre Zeit

Schnell wird es nicht gehen und billig wird die Sanierung auch nicht. Die Stadt plante 140 000 Euro plus Fördermittel für den Abriss. „Es wäre fair, würde dieses Geld nun in die Kulturfabrik fließen“, sagt Kühn. Er informierte sich bereits zu Förder-Möglichkeiten und sieht die Stadt mit in der Verantwortung. Wer eigenes Geld nicht einsetze, um fremdes dazu zu erhalten, spare an der falschen Stelle. „Ich wünsche mir, dass wir mit dem Bürgermeister an einem Strang ziehen“, sagt Kühn. Nach kontroversen Auseinandersetzungen im Stadtrat nähern sich Bürgermeister Thomas Mutze (parteilos) und Robert Kühn inzwischen an. Die Stadt holt nun ein Angebot für eine Machbarkeitsstudie ein. Die Grundmauern der Fabrik stammen von 1898. Kühn und Helm gehen von einem „gesunden Zeitraum von zehn Jahren“ für die Umsetzung aller Pläne aus. Das könnte zum 130. Jahrestag der Fabrik eine große Fete geben …

