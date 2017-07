Von der Leyen kommt nach Hainewalde Die Verteidigungsministerin spricht auf Einladung des Unternehmerverbandes über Wirtschaftsfragen und die bevorstehende Wahl.

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ist am 8. August im Roaperradl Hainewalde zu Gast. © picture alliance / dpa

Hainewalde. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) wird am Dienstag, dem 8. August, im „Roaperradl“ in Hainewalde zu Gast sein. Das gab der Allgemeine Unternehmerverband Zittau und Umgebung bekannt, der die Politikerin zu der Mitgliederversammlung eingeladen hat. Vermittelt hat den Besuch der CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Kretschmer. Die Veranstaltung ist offen für alle Interessenten, erklärte der Verband auf SZ-Nachfrage. Allerdings wird um eine Anmeldung gebeten. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Themen für die Gesprächsrunde werden mit Sicherheit die bevorstehende Bundestagswahl, aber auch die Unternehmen bewegende, wirtschaftsbezogene Fragen sein, schreibt der Unternehmerverband, der sich erfreut zeigte, dass auch die Bundespolitik den Weg in die Oberlausitz findet. (szo)

Anmeldung per Fax an 03583 586324 oder E-Mail an info@unternehmerverband-auv.de.

zur Startseite