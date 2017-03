Von der Konditorei zur Pizzabäckerei Die SZ erinnert an Gebäude und Menschen, die jeder kennt, die aber nicht mehr da sind. Heute: das Café Zinn.

Zittau. Sahnebaisers, kleeblattförmige Torten und Früchte aus Speiseeis waren die begehrtesten kulinarischen Artikel, die der Konditor Hermann Zinn in seiner Backstube fabrizierte. Weit über die Grenzen der Amtshauptmannschaft Zittau hinaus war er bekannt. Gern suchte man sein Geschäft und Café auf der Inneren Weberstraße 6 auf. Hermann Zinn wurde am 8. Mai 1881 geboren. Er stammt aus dem thüringischen Eisfeld und aus einer Familie von Bäckern und Lebküchlern. Deren Ahnentafel führte bereits 1650 einen Jakob Zinn in Gräfinau auf, auch Bäcker und Pfefferküchler. Was lag näher, dass Hermann Zinn den gleichen Beruf erlernte und 1910 in seiner Heimatstadt ein eigenes Geschäft eröffnete. Im selben Jahr heiratete er auch Johanna Marx. Waren es die Konkurrenz der eigenen Familie, Fernweh, Freunde von hier oder der gute Ruf Zittaus – er kam mit seiner Gattin am 1. April 1912 nach Zittau und eröffnete noch am selben Tag die „Konditorei Zinn“ in der Inneren Weberstraße 22. Die Räume jedoch erwiesen sich bald als zu klein, so zog er ein paar Häuser weiter hinauf in das Haus Nummer 6.

Dieses Grundstück mit dem alten Patrizierhaus, das bis zur Lindenstraße reicht, kaufte er 1919 und baute es ab dem Folgejahr für seine Zwecke um. Das war nicht ganz einfach, denn damals gab es große Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Baumaterial, besonders von Eisenträgern. Ein großes Entree für Verkaufsraum und Café wurde eingebaut, ebenso drei große Fenster, schließlich 1928 das Anbringen der Außenbeleuchtung und die Verkleidung des Erdgeschosses mit Thüringer Travertin. Bei den Bauarbeiten wurden in allen Geschossen die Räume verändert, so konnten damals viele von Zinns Angestellten im selben Haus wohnen.

Die Sanierung musste recht behutsam geschehen, denn bei diesem 1372 erstmals erwähnten Haus handelt es sich um eines der ältesten Gebäude Zittaus. Prominente Bürger wohnten im Laufe der Zeit hier. Auch ein Bierhof ist 1543 auf diesem Grundstück verzeichnet. Oft wurde es durch Brände zerstört, so auch im Schreckensjahr 1757, als nach dem Beschuss der österreichischen Truppen ein Großteil der Stadt ein Opfer der Flammen wurde.

Dort, wo sich im Parterre früher das Porzellangeschäft Falk und das Spielwarengeschäft Oehme befanden, hatte Hermann Zinn großzügige Räume geschaffen für die Herstellung aller Köstlichkeiten, den Verkauf seiner Konditorwaren und das Café gleich nebenan. In diesem, in floralem Stil gestaltet, sorgten runde Tische, passende Stühle, ein Kamin, Kronleuchter und Stuck an Decke und Säulen für eine gemütliche Atmosphäre. Hier konnten die Gäste beim Genuss von Kaffee, Kuchen oder Eis durch die großen Fenster auch einen Blick auf das rege Geschäftstreiben der Inneren Weberstraße werfen. Der Ruf für Zinns hervorragende Waren verbreitete sich schnell in der Stadt und dessen näherer und weiterer Umgebung. In der Inflationszeit, als viele Unternehmen schließen mussten, gelang es Hermann Zinn durch gute Geschäftsführung, Laden und Café zu erhalten.

1935 ehrte man Zinn durch zahlreiche Gratulationen, Auszeichnungen und Medaillen, denn er feierte sein 40-jähriges Berufs- und 25-jähriges Geschäftsjubiläum. Gleichfalls beging er mit seiner Frau Johanna die Silberhochzeit. In jenem Jahr hatte sein Unternehmen 24 Angestellte. Nach Kriegsende 1945 konnte Zinn sein Geschäft wieder öffnen, denn auch die russischen Soldaten wussten den Genuss von Kuchen und Eis zu schätzen.

1952 trat Hermann Zinn in den Ruhestand. Sein Sohn Hans-Dietrich, obwohl auch Konditormeister, durfte das elterliche Geschäft nicht übernehmen. So führte dessen Frau, Martha Zinn, acht Jahre lang engagiert das nun zur HO gehörende „Kaffee Freundschaft“, welches auch für andere Handelseinrichtungen Kuchen und Eis herstellte. Baumkuchen und später Havannarollen wurden besonders gern hier gekauft. Hermann Zinn verstarb 1960, elf Jahre später folgte ihm Frau Johanna.

Dringend notwendige Bauarbeiten im Haus konnten nicht durchgeführt werden, auch nicht, als die Stadt Zittau Eigentümer des Grundstückes war. So musste das einst beliebte Geschäft 1989 schließen. Nach der Wende erfolgte die Rückübertragung an Familie Zinn, die das Grundstück verkaufte. Bald folgte die Sanierung. Dabei konnte der einstige Charakter des Gastraumes bewahrt werden, auch der Außeneindruck mit den historischen Lampen sowie der Eingangsbereich mit den Stuckarbeiten und Lüftungsgittern. Doch statt Kaffee und Kuchen hat seit 1991 im einstigen Café die italienische Küche ihren Auftritt. Gleich daneben, im Laden der früheren Konditorei, werden heute Teespezialitäten angeboten.

