Von der Jury mit Bestnoten bewertet Sehr erfolgreich qualifizierte sich eine junge Radebeulerin für den Landesausscheid von „Jugend musiziert“ in Bautzen.

© Symbolfoto: Carmen Schumann

Die 19-jährige Sängerin Miriam Hannah Lindner erhielt bei den Regionalvorspielen des bundesweiten Wettbewerbs „Jugend musiziert“ von der Jury die Höchstwertung von 25 Punkten und wurde damit als Siegerin in ihrer Altersgruppe zum Landeswettbewerb delegiert. Sie hat seit 2012 Gesangsunterricht an der Musikschule, seit 2014 bei der Schulleiterin Kristin Haas in Radebeul und macht jetzt nach dem Abitur eine Ausbildung zur Logopädin in Dresden.

Weitere sehr erfolgreiche Teilnahmen meldet die Musikschule des Landkreises Meißen: Ebenso qualifiziert für den Landesausscheid im März in Bautzen haben sich das Radebeuler Streich-Quartett Gioia Großmann, Florian Stege, Johann Pätzold und Clara Franziska Jung mit 24 Punkten – auch als Erstplatzierte in ihrer Altersgruppe (14 bis 16 Jahre). 23 Punkte erreichten die Radebeuler Jan Zeimetz (Schlagzeug, 16), Julius Rothe und Emil Ubbelohde (Querflöten-Duo, 13 bzw. 10), sowie Maja Bredemann, Leon Koschel, Tim Opitz, Johannes Peters und Johanna Vogel (Akkordeon-Quintett, 15 bis 17 Jahre).

Über weitere erste Preise konnten sich die Pianisten Alexa Sophie Patt und Ronald Rippl aus Meißen freuen, der Radebeuler Schlagzeuger Leopold Arendt und die Radebeuler Akkordeon-Ensembles Hannes Kaiser und Franz Taubert (Duo) sowie Felix und Johannes Hauswald, Lukas Richter und Arved Sehnert (Quartett).

„Wir freuen uns für die Schüler und ihre Lehrer über diese Erfolge und sind gespannt, ob es einer unserer Schüler bis zum Bundeswettbewerb im Sommer in Paderborn schafft“, sagt Claudia Dinglinger von der Musikschule. (SZ)

