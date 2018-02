Von der DA-Sportlerin des Jahres zum Olympiatalent Sarah Schmidt trainiert beim LV 90 Erzgebirge in Chemnitz. Sonnabend startet sie bei der Deutschen Meisterschaft.

Wie vergangenes Jahr in Leipzig wird Sarah Schmidt vom LV 90 Erzgebirge bei den Deutschen Leichtathletikmeisterschaften starten. In Dortmund gehört die Gersdorferin dabei zu den Medaillenkandidatinnen im Kugelstoß. © Ralf Görlitz

Hartha/Dortmund. Vor sechs Jahren ist sie aus dem beschaulichen Harthaer Ortsteil Gersdorf ausgezogen, um die Leichtathletikwelt zu erobern: Kugelstoßerin Sarah Schmidt vom LSV 99 Hartha. Seit mittlerweile fünf Jahren trainiert sie beim LV 90 Erzgebirge und wurde kürzlich zum zweiten Mal ins sächsische Team „Talente für Olympia“ der Sächsischen Sporthilfe aufgenommen. Der Döbelner Anzeiger sprach mit der 20-jährigen Studentin für Medical Engineering, die am Wochenende bei den Deutschen Meisterschaften in Dortmund an den Start gehen wird.

Sarah Schmidt, Sie starten in Dortmund mit der zweitbesten Vorleistung. Wie groß ist entsprechend Ihre Chance auf eine Medaille?

Naja. Man liebäugelt, aber rechnet nicht damit. Das Feld ist zwischen den Plätzen zwei bis sechs sehr eng. Da ist vieles möglich, da in diesem Jahr die zwei stärksten Athletinnen nicht starten. Eine Medaille ist sicher ein Ziel und ich würde mich riesig freuen, wenn dieses wahr würde.

Sie sind kürzlich erneut ins sächsische Team „Talente für Olympia“ aufgenommen worden. Werden Sie die zweite Harthaerin nach Sabine John (Möbius), die an den Spielen teilnimmt?

Olympia ist in zwei Jahren, da kann viel passieren in die eine oder andere Richtung. Da möchte ich mich nicht festlegen. Aber jeder ambitionierte Sportler hat das natürlich als Ziel.

Im Jahr 2012 sind Sie bei der Sportlerwahl des Döbelner Anzeigers als „Nachwuchssportlerin des Jahres“ geehrt worden. Was bedeutet der Titel für Sie im Nachhinein?

Das war schon eine große Ehre, auch weil ich schon in den Jahren vorher dabei war, einmal Zweite und einmal Dritte wurde. Das war und ist schon ein tolles Gefühl, weil da auch die Familie und der Verein hinter mir gestanden haben und auch noch stehen.

Wie verlief Ihre Karriere nach dem Wechsel zum LV 90 Erzgebirge, wo Sie mit Welt- und Europameisterin Christina Schwanitz trainieren?

Am Anfang habe ich in einer allgemeinen Trainingstruppe trainiert, danach drei Jahre bei Nachwuchsbundestrainer Sperling und seitdem in der Trainingsgruppe von Bundestrainer Sven Lang. In dieser Zeit hat es aufgrund von Verletzungen und Operationen Höhen und Tiefen gegeben, aber danach wieder funktioniert.

Ist Christina Schwanitz ein Vorbild für Sie?

Nicht direkt, da wir uns persönlich sehr gut kennen. Sie ist eine Trainingspartnerin, zu der man zwar hochschaut, wo man aber dennoch das Gefühl hat, mit ihr auf einer Ebene zu trainieren.

Schmidt, Sarah (Hartha/LV 90 Erzgebirge) im Kugelstoß der Frauen. Hofmann, Franziska (Kriebethal/LAC Erdgas Chemnitz) über 60m Hürden der Frauen. Bauer, Benjamin (Döbeln/LAC Erdgas Chemnitz im Dreisprung der Männer.

Was sehen Sie bislang persönlich als Ihren größten sportlichen Erfolg an?

Den vierten Platz bei den U20-Weltmeisterschaften 2016 in Bytgosch (Polen).

Haben Sie sich geärgert, dass es nur Platz vier war?

Am Wettkampftag habe ich mich sehr geärgert und war traurig. Aber vorher hatte ich nie mit Rang vier gerechnet, wäre mit Platz sieben bis acht zufrieden gewesen. Und so war es gut, denn es war mehr, als ich erwartet hatte.

Vor der Deutschen Meisterschaft sitzen Sie noch in der Chemnitzer Uni, ist das eine optimale Wettkampfvorbereitung?

Ich finde es nicht verkehrt, denn so lenke ich mich ab, mache mir keine Gedanken was kommt raus. So lerne ich, schreibe am Donnerstag und Freitag meine Prüfungen, gehe am Sonnabend ohne positive oder negative Vorgedanken in den Wettkampf und gebe dort mein Bestes.

Wie sieht Ihr Trainingsalltag ansonsten aus?

Neben den Semestern an der Uni absolviere ich ein- oder zweimal am Tag ein Training. Das variiert wöchentlich von sieben bis zehn Einheiten. Aber es ist alles rund um das Training geplant.

Gibt es da noch ein Privatleben?

Klar, es ist trotzdem noch genügend Zeit, etwas mit Freuden zu unternehmen. Nicht so viel wie es vielleicht andere machen, aber es ist einzurichten.

In Berlin wird in diesem Jahr die Europameisterschaft ausgetragen. Ist die Teilnahme daran ein Ziel für Sie?

Die Norm liegt zwar über meiner derzeitigen Bestleistung, unrealistisch ist es aber nicht. Ich lasse mich da überraschen, wie die Vorbereitung auf den Sommer verläuft.

Wie sieht der Plan für Ihren weiteren sportlichen Werdegang aus?

Ich denke da gern von Jahr zu Jahr, möchte mich nicht festlegen, was noch kommt. Auch weil ich weiß, dass einen Verletzungen stoppen können. Deshalb möchte ich mich da nicht festlegen. Aber ich strebe schon an, weiter ambitionierten Leistungssport zu betreiben und mich im Erwachsenenbereich in der deutschen Spitze zu festigen.

Wie eng ist die Verbindung zu Ihrem Heimatverein, dem LSV 99 Hartha?

So viel Kontakt gibt es da derzeit nicht mehr. Meine Mama ist noch in der Organisation aktiv und wenn es beim Brunnenfest oder Weihnachtsmarkt einen Kiosk des Vereins gibt, gehe ich da schon hin.

Was raten Sie jungen LSV-Sportlern, die eine ähnliche Karriere anstreben wie Sie?

Prinzipiell auf eine Sportschule zu wechseln, denn in Hartha gibt es, ab einem bestimmten Niveau, leider nicht mehr die nötigen Bedingungen, um sich weiterzuentwickeln. Gerade in Chemnitz ist dann auch genügend Zeit für die Schule, denn einen guten Abschluss zu machen, das ist schon wichtig und der richtige Werdegang.

Danke für das Gespräch und viel Erfolg bei Ihrem Start in Dortmund.

Gespräch: Dirk Westphal

