Von der Bennostadt zu Benno Die 50 000. Besucherin der Ausstellung in der Albrechtsburg kommt aus München.

Landrat Arndt Steinbach (li.) und Schlosschef Uwe Michel gratulieren Beate Bäumler. Sie ist die 50 000. Besucherin der aktuellen Sonderausstellung. © Claudia Hübschmann

Die seit dem 11. Mai laufende Sonderausstellung „Ein Schatz nicht von Gold. Benno von Meißen – Sachsens erster Heiliger“ auf der Albrechtsburg erfreut sich großer Beliebtheit. Am Freitag konnte das Museum bereits den 50 000. Gast begrüßen. Zu diesem Anlass überreichten Landrat Arndt Steinbach (CDU) und Schlossleiter Uwe Michel einen Blumenstrauß, eine Broschüre mit Sehenswürdigkeiten des Sächsischen Schlösserlandes sowie eine St. Benno-Medaille aus Meissener Porzellan. Darüber freuen konnte sich die 73-jährige Beate Bäumler aus München, die kurz nach 10 Uhr mit einer 30 Leute umfassenden Gruppe vor Ort war. „Ich bin wirklich gespannt, was es alles in der Ausstellung zu sehen gibt“, sagte sie. Bereits am Donnerstag habe sie mit der Gruppe das Meißner Rathaus besucht und an einer Führung durch die Stadt teilgenommen. „Es ist wirklich sehr schön hier.

Vor einigen Jahren war ich schon einmal mit meinem Mann in Meißen“, sagt Bäumler, die sich bereits im Vorfeld mit den verschiedenen Stationen der Reise beschäftigt hat. „Ich habe mich in München im erzbischöflichen Ordinariat auf die Reise vorbereitet“, sagte Bäumler, die als Katholikin einen besonderen Bezug zum Heiligen St. Benno hat. Dennoch stehen auf ihrer weiteren Reise auch Stationen der Reformation wie Torgau und Wittenberg auf dem Programm. „Ich bin zwar Katholikin, aber trotzdem bin ich aufgeschlossen und interessiere mich auch für die Reformation“, so Bäumler.

Dass die Ausstellung auf ein so großes Interesse stößt, freute auch Hausherr Uwe Michel, der zum letzten Mal 2015 bei der Schau „PROST! 1000 Jahre Bier in Sachsen“ einen 50 000. Besucher begrüßen konnte. „Bier war ein populäres Thema. Ich finde es schön, dass wir auch mit unserem Beitrag zur Lutherdekade eine so positive Resonanz erleben“, sagt Michel und fügt an: „Die Ausstellung zeigt ja quasi die andere – die katholische – Seite der Reformation.“ Vielen sei der Name „St. Benno“ von Hospitälern oder Altenheimen ein Begriff. Sie schätzten es, dass sie das Wissen um die Person sehr konzentriert vermittelt bekämen. „Vor allem der Vorgang der Heiligsprechung ist eigentlich ziemlich komplex. Bei uns wird aber alles sehr verständlich erklärt, sodass man es auch ohne Vorkenntnisse versteht“, sagt der 54-Jährige. Eine Verbindung zur Heimatstadt der 50 000. Besucherin gibt es übrigens auch. „Wir zeigen in der Ausstellung hochwertige Leihgaben aus München wie zum Beispiel eine Benno-Büste aus dem Liebfrauendom. Außerdem kommen auch der Bischofsstab und ein Silberreliquar aus der bayrischen Landeshauptstadt“, sagt Michel. Einen noch weiteren Weg hat das Saraceni-Gemälde „Das Fischwunder“ zurückgelegt. Die Leihgabe aus dem Vatikan in Rom stellt die Bewunderung der Menschen für den Heiligen Benno anschaulich dar.

Im Zentrum der Ausstellung steht im Reformationsjubiläum die Heiligenverehrung, die Martin Luther abgelehnt hat. So sorgte der Reformator 1524 nur wenige Tage vor der Erhebung von Bischof Benno mit der Flugschrift „Wider den neuen Abgott und den alten Teufel, der zu Meißen soll erhoben werden“ für Wirbel.

Im Zuge der Reformation wurde Bennos Grab im Meißner Dom zerstört und seine Reliquien über Stolpen und Wurzen 1576 nach München gebracht. Erst im 18. Jahrhundert kam es im Zuge der Rekatholisierung zur „Rückkehr“ nach Sachsen.

