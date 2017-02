Von der Autobahn ins Gefängnis Die Bundespolizei stellt auf der A 17 zwei Straftäter. Einer muss jetzt eine Strafe absitzen.

Zwei gesuchte Straftäter sind am Dienstag auf der Autobahn A 17 nahe Pirna aufgriffen worden. Beamte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel kontrollierten in den frühen Morgenstunden Reisende. Zwei verdächtige Personen, ein slowakischer (41) und ein tschechischer Staatsangehöriger (42), wurden gegen 3 Uhr gestoppt und überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass beide auf der Fahndungsliste der Polizei standen. Für den 41-Jährigen ging es auf direkten Weg in die Justizvollzugsanstalt nach Dresden, da er die wegen Diebstahl geforderte Strafe von 745 Euro nicht zahlen konnte. Er verbüßt jetzt eine 40-tägige sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe. Der 42-Jährige hingegen konnte seine Reise fortsetzen, nachdem er die Geldstrafe von 600 Euro wegen Kennzeichenmissbrauchs beglichen hatte. (szo)

