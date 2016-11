Von der A17 ins Gefängnis Nach einer Kontrolle auf der Autobahn ging es für einen 61-Jährigen direkt weiter in den Knast.

Berggießhübel. Der Weg eines 61-Jährigen endete am Donnerstag abrupt auf der A17, als er von Beamten der Bundespolizei kontrolliert wurde. Gegen den Mazedonier lag ein Haftbefehl, wegen gemeinschaftlichen schweren Diebstahl, vor. Der 61-Jährige muss jetzt noch 275 Tage einer 18-monatigen Gesamtfreiheitsstrafe verbüßen, zu der er bereits im Jahr 2003 vom Amtsgericht Bad Iburg verurteilt wurde. Bereits am Mittwoch stellten die Beamten ebenfalls auf der A17, einen 34-jährigen Rumänen fest, der wegen des besonders schweren Diebstahls, gesucht wurde. Der 34-Jährige konnte aber seine Reise nach Abschluss der polizeilichen Sachbearbeitung fortsetzen, nachdem er die vom Gericht geforderte Geldstrafe in Höhe von 170 Euro beglichen hatte. (SZ)

