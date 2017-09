Von den Rolling Stones nach Kodersdorf Am Sonnabend steht John Lee Hooker jr. auf der Bühne der Weinscheune. Hier probt der Musiker auch für seine Tour.

John Lee Hooker jr. freut sich auf seine Konzerte in Deutschland, für die er aktuell in der Kodersdorfer Weinscheune probt. © André Schulze

Über 100000 Menschen haben am vergangenen Sonnabend auf dem Red Bull Ring in Österreich den Rolling Stones zugejubelt. Und auch John Lee Hooker junior, der als Vorband auf der Bühne stand. Zwei Tage später sitzt der amerikanische Blues-Musiker und Sohn der Blues-Legende John Lee Hooker vor der Weinscheune in Kodersdorf. Hier proben er und seine Band am Montag und Dienstag für die bevorstehende Deutschland-Tour, die am Mittwoch in Fürth beginnt und ihn am kommenden Sonnabend wieder nach Kodersdorf führt. Ein Kulturschock, möchte man meinen, doch für John Lee Hooker jr. ist das ganz normal. „Das ist der Blues. Mal ist man oben, mal unten. Mal steht man vor 100000 Leuten, mal vor 100“, sagt er. Das sei schon bei seinem Vater so gewesen.

Aber unabhängig von der Zahl der Zuhörer, die Show sei immer die gleiche. Nur sei es bei kleineren Bühnen intimer, weil das Publikum näher dran ist. Am Sonnabend habe es dagegen Zäune und Security gegeben und auf der Bühne sei mit Klebeband markiert gewesen, wie weit er gehen durfte, erzählt John Lee Hooker Jr. Von der Weinscheune ist der 65-Jährige aber begeistert. Er liebe es hier und es sei ein einzigartiger Ort, sagt er. Dazu passt auch seine Musik „Blues ist ein Gefühl“, erklärt John Lee Hooker jr. Und in den Geschichten gehe es um Emotionen, um Düsternis und Traurigkeit, aber auch um Freude. Und die werden auch die Besucher des Konzerts haben, verspricht der Musiker. Er werde das Publikum dazu bringen, zu singen und zu tanzen und baue die Leute auch in seine Show ein, sagt er. Mit dem deutschen Publikum habe er ohnehin die Erfahrung gemacht, dass es neugierig sei, erst nur vor der Bühne stehe und schaue und dann mitmache.

Auch die Gastfreundschaft der Deutschen lobt John Lee Hooker jr. ausdrücklich. Außer bei der Polizei, scherzt er. Denn auf dem Weg von seinem Hotel in Zgorzelec nach Kodersdorf ist er von der Bundespolizei kontrolliert worden und konnte sich nicht ausweisen, weil seine Papiere noch im Zimmer lagen. Der Vorfall ist aber schnell abgehakt. Stattdessen erzählt John Lee Hooker jr. von seiner Begegnung mit Mick Jagger und Keith Richards. Letzterer sei ein enger Freund seines Vaters gewesen und schon vor 35 Jahren in dessen Haus zu Besuch gewesen.

John Lee Hooker Jr., Weinscheune Kodersdorf, 23. September, Einlass : 19 Uhr, Beginn : 20 Uhr, Eintritt: 55 Euro.

