Von den Eltern nach Kanada verkauft Eine junge Moritzburgerin erkundet die Spuren deutscher Auswanderer. Und findet viele Parallelen zu den Flüchtlingen heute.

In einer anderen Zeit: Die Goldgräberstadt Barkerville in Westkanada war vor 150 Jahren Ziel vieler deutscher Auswanderer. Heute ist sie Museumsstadt. Hier suchte die 16-jährige Moritzburgerin Nora Hofmann (rechts) nach Informationen über die Lebenssituation deutscher Einwanderer. Unterstützt wurde sie von Museumsmitarbeiterin Julia Wendle (links). © privat

Staubige Straßen, dicht gedrängte Häuser aus Holz, behütete Frauen in hochgeschlossenen Blusen. Der Ort Barkerville im westlichen Kanada wirkt wie aus der Zeit gefallen. Vor 150 Jahren pulsierte hier der Goldrausch. Die einst größte Stadt westlich von Chicago und nördlich von San Francisco ist heute Freilichtmuseum. Eine Reise hat mich aus Moritzburg in diese faszinierende Museumsstadt verschlagen. Ich bin 16, Schülerin, und begebe ich mich auf die Spuren deutscher Auswanderer. Denn auch sie suchten ihr Glück in der Goldgräbermetropole.

Ich folge Mrs. Wendle, einer Museumsmitarbeiterin, die wie eine strenge Gouvernante aussieht. Allerdings sorgt nur das Kostüm für diesen Eindruck. Normalerweise kümmert sie sich um neugierige Touristen, aber für meine Recherche begleitet sie mich durch die Straßen. Auch ich habe mich historisch in Schale geworfen. Noch bevor wir eines der geschichtsträchtigen Häuser erreichen, müssen wir einer Postkutsche ausweichen. „Jetzt kommt Frischfleisch für die Saloons“, ruft mir Julia Wendle zu.

In einer solchen Kutsche saß Ende des 19. Jahrhunderts die 16-jährige Jeanette aus dem Deutschen Reich. Sie war ausgezehrt von der langen Überfahrt auf einem der engen, stinkenden Auswandererschiffe. Die Saloonbetreiber ließen sich gerne junge Mädchen aus der deutschen Monarchie kommen, um sie als Tanzpartnerinnen zur Unterhaltung der Goldgräber einzusetzen. Agenten dieser Etablissements warben vor allem bei armen Familien mit dem Versprechen einer goldenen Zukunft für die Töchter. So soll auch die Entscheidung, Jeanette nach Kanada zu schicken, rasch besiegelt worden sein.

Damals vertrauten deutsche Eltern ihre Kinder also mehr oder weniger dubiosen Agenten an. Heute geben Eltern aus Ländern wie Syrien oder Afghanistan ihre Kinder in die Hände skrupelloser Schlepper. Doch die Verheißungen sind die gleichen geblieben. Damals wie heute treibt Mütter und Väter die verzweifelte Hoffnung, die junge Generation könne sich in der Fremde ein gutes Leben aufbauen. Ein besseres allemal, als es in der Heimat möglich ist.

Wie lebte Jeanette? Mrs. Wendle führt mich zu einem doppelstöckigen Gebäude. Die Aufschrift auf der weißen Holzfassade: Fashion Saloon. Doch das schöne Äußere täuscht. Hinter dem Schankraum mit dem dunkelfleckigen Parkett liegen die Unterkünfte der Tanzmädchen. In einem kleinen Zimmer reiht sich ein schmales Doppelstockbett neben dem anderen auf. Es gibt null Privatsphäre.

Der einzige Zweck der Mädchen bestand darin, ihre Schulden abzutanzen. Schulden für die Kosten der Schiffspassage, Tanzuniform, des Tanzunterrichts und der Unterkunft. Jahrelang. Der Saloonbetreiber verdiente sich so eine goldene Nase. Für einen Tanz zahlte der Goldgräber einen Dollar. Ein Vermögen bei einem Lohn von sechs Dollar pro Schicht. „Wer von den Mädchen beim Tanzen keine Kraft mehr zum Lächeln hatte, musste mit Ärger oder sogar Schlägen rechnen“, erzählt Mrs. Wendle.

Zustände, wie sie heute undenkbar sind. Die Jugendlichen, die in der Moritzburger Unterkunft für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge leben, wohnen in einfach ausgestatteten Einzelzimmern. Sie erhalten ein kleines monatliches Taschengeld, und ihnen stehen ausgebildete Pädagogen zur Seite, die dabei helfen, in der Fremde zurechtzukommen. Außerdem haben die Mädchen und Jungen die Möglichkeit, Deutsch zu lernen.

Für deutsche Auswanderer wie Jeanette war Ende des 19. Jahrhunderts so etwas wie Englischunterricht nicht vorgesehen. Doch Sprachbarrieren stellten kein allzu großes Problem dar, berichtet Mrs. Wendle. „Die Mädchen schnappten beim Tanz mit den Männern viele Wörter auf und konnten sich schnell verständlich machen.“ Dass der Satzbau oft Schwächen hatte, störte nicht. Die jungen Frauen fanden schnell ihren Platz in der Gesellschaft, erzählt Mrs. Wendle. Wohl auch deshalb, weil die Tänzerinnen im Gegensatz zu Prostituierten einem geachteten Gewerbe nachgingen.

Trotzdem kann ich nur staunen, als ich in einer Ausstellungsvitrine das blassblaue Hochzeitskleid von Jeanette entdecke. Wie konnte sie sich so bald ein so teures Seidenkleid leisten? Die Antwort von Mrs. Wendle bringt einen Mann ins Spiel. Den wohlhabenden Bill Houser aus San Francisco. Vom Beruf Agent für Saloon-Tänzerinnen. Jeanette hängte das Tanzen schon vor der Heirat an den Nagel. Zur Hochzeit erfüllte Bill ihren größten Wunsch.

In die Flitterwochen ging es nach Deutschland. Dort merkte die junge Frau allerdings schnell, dass sie sich nicht mehr zu Hause fühlte. Nach der Rückkehr in Kanada bezog das Paar ein kleines schmuckes Holzhaus am Rande von Barkerville. Jeanette gebar acht Kinder. An früher erinnerten sie ein Leben lang die kräftigen Kornblumen an einem Hang. Die Samen hatte sie einst aus Deutschland mitgebracht.

zur Startseite