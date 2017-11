Von Delitzsch Ost auf die Bühne Ex-Radiomoderator Thomas Böttcher kommt mit seiner neuen Show in den Sonnenhof. Die Gäste genießen es.

Ist er nicht niedlich, der Kleine? Thomas Böttcher mit einem Foto, das ihn als Baby zeigt. Der Ex-Radiomoderator aus Döbeln ließ sein Leben für sein Publikum auf sehr unterhaltsame Art Revue passieren. © André Braun

Begeistert klatschen die etwa 150 Gäste im Takt. Singen mit, sogar auf Russisch: Immer lebe die Sonne, immer lebe der Himmel, immer lebe die Mutter und auch ich immerdar“, tönt es aus fast allen Kehlen. Mit seinem Soloprogramm „Lieber radioaktiv – als im Radio aktiv“ begeistert der ehemalige Radiomoderator Thomas Böttcher die Besucher. Es ist das erste „Heimspiel“ des Döbelners. Die Premiere seines neuen Programms nach seinem Rauswurf beim Sender R.SA war im September im Biertheater in Radeberg.

„Mit dem Stück wollte ich meine Geschichte erzählen, ohne den Sender zu diffamieren“, sagt er. In dem Programm lässt der 52-Jährige mit ansteckendem Humor Jahre seines Lebens Revue passieren. Dazu zeigt er lebensgroße Bilder von sich. Angefangen mit dem kleinen Jungen aus Delitzsch Ost, der bei der Maidemonstration seiner Kindergartengruppe eine weiße Taube fliegen lässt, die anschließend wegen der Luftverschmutzung schwarz zur Erde fällt, erzählt er die Geschichte, wie er ein Radiostar wurde.

Seine Lehre als Elektriker für Aufzüge begann er im Chemiekombinat Bitterfeld. Die Facharbeiterprüfung bestand er mithilfe einer Feinstrumpfhose seiner Tante aus Wiesbaden. Weil Böttcher sich in die Tochter seines Meisters verliebte, feuerte der ihn. Doch der Rausschmiss war für Böttcher kein Problem. Er heuerte als Chef des neu gegründeten Jugendklubs in Delitzsch Ost an. Dort hatte er Mitte der 80er Jahre seine ersten Auftritte. Er hatte weder Schallplatten noch Ostmusik, sondern nur zwei Kassetten mit Westsongs. Doch die waren bei den Parteibonzen verpönt. „Dann stand plötzlich der örtliche Abschnittsbevollmächtigte der Volkspolizei in der Tür des Jugendklubs“, sagt er. Kurzerhand griff Thomas Böttcher zur Gitarre und sang Lieder wie „Sag mir wo du stehst“ vom Oktoberklub, das Kinderlied „Bummi, Bummi“ und andere DDR-Lieder. So lenkte er den Volkspolizisten ab. Und die Zuhörer im Saal, die sich an ihre Kindheit und Jugend erinnern, singen und klatschen begeistert mit.

Zum Sender PSR kam Böttcher, weil er im Vorstellungsgespräch ganz locker sagte, er könne Abba von AC/DC unterscheiden. Damit beschrieb er, warum er das Zeug zum Radio-Moderator habe. Er bekam das Nachtprogramm. Doch er hatte mehr Erfolg als der Moderator, der die Morgensendung machte. Das war ein halbes Jahr später. Doch nach 25 Jahren war beim Sender Schluss. Er suchte eine neue Herausforderung. Die fand er beim Biertheater und in seinem Soloprogramm „Lieber radioaktiv – als im Radio aktiv.“ Das Stück schrieb er gemeinsam mit Holger Blum und Thomas Rauch vom Biertheater. In dem Programm betreibt er keine hasserfüllte Abrechnung mit dem Sender. Das beweist unter anderem der von ihm umgedichtete Westernhagen-Hit „Ich will wieder leben“. Er genießt es spürbar, nicht mehr 3.45 Uhr aufzustehen und keinen Chef zu haben.

Als Zugabe lässt er es dann am Ende noch einmal richtig krachen. Aus seiner Paraderolle aus dem Biertheater-Weihnachts-Renner „Schwipsbogen“ schmettert er als tuntiger Rentner, der sich für Elvis hält und Smokie-Hits singt, Lieder dieser Gruppe. Am Ende gibt es nicht nur tosenden Applaus und Zugaberufe. Es stehen auch Besucher Schlange, um Thomas Böttcher Geschenke zu überreichen. „Es waren viele Nachbarn und Freunde da, auch Leute aus dem Fanclub“, erzählte Böttcher. In Leipzig und Pirna hat er in diesem Jahr noch Auftritte mit seinem Soloprogramm, ansonsten geht es im Radeberger Biertheater mit dem „Schwipsbogen“ los.

Ein neues Soloprogramm haben Böttcher und seine Mitstreiter schon in Planung. Das kommt frühestens im September 2018 zur Aufführung.

