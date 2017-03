Von Crystal und Nächstenliebe Im Bautzener Drogenprozess drohen den Angeklagten hohe Strafen. Doch einer der Männer bestreitet jede Schuld.

Nach sechs Wochen geht diesen Freitag der Bautzner Crystal-Prozess zu Ende. © Uwe Soeder

Artur S. wirkt, als wolle er einen Schlussstrich unter sein bisheriges Leben ziehen. Der 25-Jährige beantwortet am letzten Verhandlungstag im Bautzener Crystalprozess jede Frage des Gerichts, lässt auch seine eigene Täterschaft nicht aus. Nicht zuletzt ist dieses Verfahren wegen gemeinschaftlichem Drogenhandel im großen Stil erst in Gang gekommen durch die Aussagen des geständigen Angeklagten. Sein Rechtsanwalt wird in seinem Plädoyer sagen: „Wenn einer kehrt macht, darf ihm die Justiz eine Chance geben“.Staatsanwalt Peter Müller hatte für S. eine Freiheitsstrafe von drei Jahren beantragt.

Doch der junge Mann sitzt bei diesem Prozess nicht allein auf der Anklagebank. Insgesamt wird gleich fünf mutmaßlichen Tätern zwischen 22 und 27 Jahren Drogenschmuggel und -handel vorgeworfen. 114 Fälle sind zwischen 2013 und 2016 ermittelt worden. In ganz unterschiedlichen Konstellationen sollen die Angeklagten die synthetische Droge in Tschechien erworben haben, um sie dann in Bautzen zu verkaufen. Erster Anlaufpunkt war dabei die Grenzstadt Rozany. Für ein Gramm Stoff legten sie dort 25 Euro hin, später verkaufen sie es an ihre Kunden für 60 Euro.

Ein umfassendes Geständnis legte auch Filip T. ab. Er soll die Drogen im Hintern über die Grenze gebracht haben. Durch das sogenannte „Abstecken“ würden zwar die Drogensuchhunde anschlagen, könnten die Ware aber nicht lokalisieren, erklärt Staatsanwalt Müller. Als die Quelle in Rozany wegen einer Polizeirazzia versiegt, sollen die Täter zu einem neuen Lieferanten im Sommer 2014 nach Liberec gefahren sein. Diesen Kontakt soll Ömer G. hergestellt haben.

Belustigungsfahrt in einen Nachtclub

Er ist der einzige Angeklagte, der die Tatbeteiligung bestreitet. Bestätigt hat er nur die erste Tour nach Liberec, eine „Belustigungsfahrt in einen Nachtclub ins Böhmische“, sagt sein Anwalt. Er hätte aus christlicher Nächstenliebe gehandelt. Artur S. und Filip T. dagegen sagen, dass sie sich bei diesem Abstecher zwei bis drei Gramm Crystal geholt hätten, um die Qualität zu prüfen. Den Kontakt zum Drogenverkäufer soll G. über Facebook hergestellt haben. Wie er selbst soll es auch ein Türke gewesen sein. – Im Anschluss an dieses erste Treffen sollen sich mindestens noch vier Touren angeschlossen haben, bei denen jeweils bis zu 50 Gramm Crystal erworben wurden. Die Drogen sollen in einem Safe in einer Wohnung in Gesundbrunnen deponiert worden sein, zudem Filip T., Artur S. und Ömer G. den Zugangscode gekannt haben sollen. Die Drogen wurden dann an die Abnehmer verkauft, Filip T. war aber auch selbst Konsument. Für ihn beantragte der Staatsanwalt zwei Jahre, die zu einer vierjährigen Bewährung mit hohen Auflagen ausgesetzt werden soll. Auch ihm wurde angerechnet, dass er geständig war, anders als Ömer G. Für ihn beantragte Müller vier Jahre Freiheitsstrafe, sein Anwalt plädierte auf Freispruch. Für die anderen beiden Angeklagten könnten Jugendstrafen von einem und zwei Jahren ausgesprochen werden. Im Tatzeitraum von knapp drei Jahren sollen Drogen im Wert von über 180 000 Euro den Besitzer gewechselt haben.

Doch zurück zu Artur S. Er wollte mit dem Drogenverkauf Geld verdienen, „um mit dem dicken Auto seinen Pseudoerfolg zu verkaufen“, sagt sein Anwalt. Nach seinem Geständnis habe er sich sowohl vom Audi A 8 und dem Geld auf dem Bankkonto getrennt. Jetzt sei er auf der Suche nach einer Arbeit. Um ein neues Leben beginnen zu können, forderte der Anwalt zwei Jahre auf Bewährung. Die Urteile im Prozess wird das Gericht an diesem Freitag sprechen.

