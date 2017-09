Von Cottbus über Kairo nach Bad Muskau Nesma Ahmed ist erste Hospitantin der Unesco bei der Pückler-Stiftung. In der Lausitz war sie aber schon mal.

Nesma Ahmed kommt aus Ägypten und hospitiert für drei Monate bei der Pückler-Stiftung in Bad Muskau. © Joachim Rehle

Solange sie einfach nur so dasitzt, ist das Auffälligste an ihr das kanariengelbe Kopftuch mit den großen blauen Punkten. Dann beginnt Nesma Ahmed zu sprechen und das Kopftuch ist vergessen. Ihr Akzent ist durchtränkt mit den Farben des Südens, ihr Deutsch gepflegt, auf eine unkomplizierte Art kultiviert. Ihre Worte begleitet sie mit zarten Gesten. Es macht Freude, ihr zuzuhören.

Die Ägypterin aus Kairo absolviert derzeit eine dreimonatige Hospitanz bei der Stiftung Fürst-Pückler-Park Bad Muskau, unterstützt von der Unesco. In den nächsten Wochen wird sie versuchen, arabische Quellen für die Orientreise von Fürst Hermann von Pückler-Muskau aufzuspüren und auszuwerten. Die Wissenschaftlerin Kerstin Volker-Saad, die sich 2004 selbst auf Pücklers Spuren begab, hat für Nesma Ahmed eine lange Liste mit Fragen vorbereitet: Gibt es arabische Zeitschriften aus dem 19. Jahrhundert, die über den immerhin sechs Jahre währenden Aufenthalt des Fürsten im Orient berichten? Existieren in Ägypten vielleicht noch Gastgeschenke Pücklers, die Zeiten in einer Museumssammlung überdauert haben? Lässt sich das Haus in Kairo orten, in dem der Fürst residierte, sofern es überhaupt existiert?

Frau Ahmed ist bestens auf ihren Aufenthalt in Bad Muskau vorbereitet. Bereits als Zehnjährige gaben sie ihre Eltern in die Deutsche Schule in Kairo, erzählt sie. Beide seien begeistert gewesen von deutscher Kultur, obwohl sie bis dahin noch nie in Deutschland gewesen seien. Ausschlaggebend für die Vorliebe war offenbar ein Arbeitsaufenthalt ihres Vaters in jungen Jahren in Österreich. Ab 2013 schrieb sich Nesma Ahmed an der Universität Kairo für den Studiengang „Conservation and Site-Management“ ein, eine Zusammenarbeit mit der Uni Cottbus. Deshalb war es fast selbstverständlich, dass sie 2015 ein Semester in der Lausitz verbrachte. Von Bad Muskau hörte sie damals bereits. Als sie sich dann für die Hospitanz bewarb, musste sie die Stadt und den Park googeln, gesteht sie. Nach Abschluss ihres Studiums arbeitet sie halbtags für das Deutsche Archäologische Institut Kairo, die übrige Zeit als Fremdenführerin.

Nun soll sie in Deutschland Erfahrungen sammeln, wie eine Welterbestätte verwaltet wird. Besonders reizvoll war für Nesma Ahmed die Aussicht, zu erfahren, wie das in einer binational geführten Welterbestätte wie in Bad Muskau/Leknica funktioniert. Die Lausitz, sagt sie, sei eine willkommene Abwechslung zur umtriebigen Hauptstadt ihres Heimatlandes. Mit ihren Vermietern – das Wohnungsangebot hat sie auf der Internetseite von Bad Muskau entdeckt – versteht sie sich gut.

Vermittelt und unterstützt wird der Lernaufenthalt vom internationalen Kultur-Freiwilligendienst der Deutschen Unesco-Kommission. Sechs weitere Frauen aus arabischen Ländern, davon drei aus Tunesien, absolvieren parallel Praktika oder Hospitanzen an anderen deutschen Kultureinrichtungen. Zum Abschluss nach den drei Monaten werden sie sich wie zu Beginn in Berlin treffen und ein Resümee ihrer Zeit in Deutschland ziehen. Astrid Roscher, die Nesma Ahmed aufseiten der Pückler-Stiftung betreut, ist zuversichtlich, dass die Bilanz positiv ausfallen wird. Sie ist jetzt schon davon angetan, wie selbstverständlich und locker alles mit Nesma läuft.

