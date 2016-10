Von Bomben und Wurstpaketen Die Dresdnerin Claudia Stosik wollte eigentlich nie Autorin werden. Trotzdem hat sie jetzt ein Buch über Pieschener Kriegsschicksale geschrieben.

Es ist ihr Erstlingswerk: Claudia Stosik hat ein Buch über den Ersten Weltkrieg herausgegeben. Durch Zufall stieß sie auf das Schicksal von zahlreichen Freunden und Verwandten eines Pieschener Fleischers. © René Meinig

Es ist richtig Mist hier – so lassen sich die Gräuel des Ersten Weltkrieges auch beschreiben. Über die Postkarten, die Otto Meißner seinem Bruder Emil von der Front nach Pieschen schickte, musste Claudia Stosik immer wieder schmunzeln, manchmal auch beherzt lachen. „Seine Lockerheit war so erfrischend“, sagt die Dresdnerin. Die Schicksale anderer Verwandter sowie Bekannter des Dresdner Fleischermeisters Emil Meißner haben die 55-Jährige hingegen sehr ergriffen. Gesammelt hat sie diese in einem Buch. Ihrem ersten. Eigentlich wollte sie nie eins schreiben.

„Ich bin keine Schriftstellerin“, sagt Stosik. Am Forschen war sie hingegen schon immer interessiert. Vielleicht hat die einstige Bürokauffrau sich auch deshalb entschieden, trotz dreier Kinder noch einmal die Schulbank zu drücken. Erst machte sie ihr Abitur an einem Abendgymnasium nach. Anschließend studierte Stosik Geschichte an einer Fernuniversität. Die Abschlussarbeit verfasste sie noch zum Zweiten Weltkrieg, doch das Interesse an den weiter zurückliegenden Gefechten war schon immer da.

„Mein Anliegen ist, dass die Leute auch heute noch darüber nachdenken: In den Regalen stapeln sich zwar Bücher über den Zweiten Weltkrieg, der Erste gerät hingegen immer mehr in Vergessenheit“, so die Neu-Literatin. Irgendwie sei das auch verständlich. Schließlich ist er länger her, und die Spuren waren in Deutschland nicht so sichtbar. Dass sich ihr Buch dennoch ganz besonders um Pieschen dreht, ist einem Zufall zu verdanken.

Eines Tages hatte Stosik eine Postkarte in der Hand. Das Kloster auf der Vorderseite war ihr ins Auge gesprungen. Auf der Rückseite bedankte sich ein junger Soldat beim Fleischermeister Meißner für ein Wurstpaket. Der hatte sein Geschäft ja in der Bürgerstraße, dachte die Dresdnerin sich. Die Bürgerstraße, auf der auch die heute im Hecht lebende Historikerin des Öfteren flaniert. „Dann habe ich nach weiteren Postkarten gesucht“, erinnert sich die Autorin. Und sie wurde fündig:

Das Schicksal von über 50 Menschen erzählt sie auf mehreren Hundert Seiten. Alle standen per Briefwechsel mit dem Fleischermeister in Kontakt. „Irgendwann wurde es so viel, dass ich einfach ein Buch darüber machen musste“, sagt Stosik. Ein Buch über Bomben und Wurstpakete, das nun vom Engeldorfer Verlag verlegt wurde.

zur Startseite