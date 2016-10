„Von billigeren Produkten würden nur wenige Patienten profitieren“ Apotheker Henrik Wintzen aus dem Landkreis Görlitz sagt, warum die Preisbindung für rezeptpflichtige Arzneimittel wichtig ist.

Henrik Wintzen leitet die Apotheken in Olbersdorf, Seifhennersdorf und Niederoderwitz. © Rafael Sampedro

Deutschlands Apotheker reagieren entsetzt auf die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes in Luxemburg, der die geltende Preisbindung für rezeptpflichtige Arzneimittel als nicht verbindlich für ausländische Anbieter einstuft. Das teilte in der vergangenen Woche der sächsische Apothekerverband mit und zitierte dabei den Präsidenten der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände. „Europas höchste Richter haben den eindeutigen Willen des deutschen Gesetzgebers ausgehebelt und die Entscheidung der obersten deutschen Gerichte negiert“, sagte Friedemann Schmidt. Über mögliche Auswirkungen sprach die SZ mit Apotheker Henrik Wintzen. Er leitet die Apotheken in Olbersdorf, Seifhennersdorf und Niederoderwitz.

Herr Wintzen, was bedeutet die Entscheidung für Apotheken? Müssen sie Angst um ihre Existenz wegen Billigprodukten aus dem Ausland haben?

Henrik Wintzen: Ich gehe davon aus, dass es vonseiten der Politik hierbei noch Veränderungen geben wird. Zunächst bedeutet es, dass ausländische wie französische oder holländische Apotheken sich an unsere Preisbindung für rezeptpflichtige Arzneimittel nicht halten müssen. In Deutschland die Preisbindung dafür aber weiterhin bestehen bleibt.

Warum in Deutschland?

Wintzen: Weil es in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben ist, dass rezeptpflichtige Arzneimittel vom Norden bis zum Süden des Landes gleich viel kosten. In Deutschland gibt es ein ganz anderes Gesundheitssystem und Arzneimittelgesetz. Die stabilen Preise sind auf eine Solidargemeinschaft aufgebaut. Bei uns bekommt jeder sein Medikament über ein Rezept des Arztes über seine Krankenkasse. Im Ausland muss der Patient oft selber einkaufen.

Hätten aber beispielsweise Menschen mit chronischen Erkrankungen nicht durch die Entscheidung des Gerichtshofes die Möglichkeit, über ausländische Apotheken an andere oder billiger Medikamente zu kommen?

Wintzen: In Deutschland ist der Leistungskatalog aller Patienten bei den Krankenkassen gleich. Die meisten chronisch Kranken sind zudem noch von Zuzahlungen befreit. Von billigeren Produkten würde nur ein Bruchteil profitieren, dafür aber das gesamte Solidarprinzip der Preisbindung infrage gestellt.

Welche verschreibungspflichtige Medikamente betrifft das beispielsweise?

Wintzen: Zum Beispiel Schlaftabletten, Viagra und die Baby-Pille die nicht im Leistungskatalog der Krankenkassen enthalten sind. Ganz bewusst sind die in Deutschland verschreibungspflichtig. Schlaftabletten schon wegen der Gefahr eines Suizidversuches.

Was könnte passieren, wenn sich Patienten ihre Medikamente auch im Ausland bestellen?

Wintzen: Als Apotheker sieht man bei verschiedenen Rezepten, ob sich die Arzneimittel miteinander vertragen oder nicht. Wenn dann aber Medikamente aus dem Ausland hinzukommen, verliert man diesen Überblick. Es kann auch nicht sein, dass sich bestimmte Anbieter im Ausland nun die Rosinen unter den Arzneimitteln herauspicken. Damit würden sie das deutsche Gesundheitssystem und die Apotheken im Land zerschlagen. Wir sind jetzt in einem Prozess der Sachverhaltsprüfung. Die deutsche Politik muss sich dem nun widmen. Für die Patienten ändert sich jetzt erst einmal gar nichts.

