Von Beruf Zauberer

Chandro und Sylvia Thiele wollen künftig auch ganze Schulklassen in der Zauberscheune in Borlas begrüßen. Dafür stellen sie mit Partnern in der Region ein Tagesangebot mit Verpflegung zusammen.

Hier lege ich eine Vorhersage hin, die gleich von Bedeutung sein wird“, verkündet die geheimnisvolle Zigeunerin Sylvia mit vielsagendem Blick. Sie kramt einen kleinen Satinbeutel heraus, den sie vor sich auf den Tisch legt. „Die Druiden glaubten an eine besondere Verbindung zwischen Mensch und Stein, und dass man so einen Blick in die Zukunft werfen kann.“ Während sie diese Worte spricht, holt sie fünf verschiedenfarbige Steine hervor, die sie nebeneinander auf das schwarze Tischtuch legt. Ihre geöffnete Hand gleitet langsam darüber. Ob auch Fremde aus dem Publikum diese Verbindung zu einem Stein spüren, fragt Sylvia auffordernd. Beim Darübergleiten mit der Hand fällt die Wahl des Publikums auf den blauen Stein. Bedeutsam öffnet Sylvia den kleinen Satinbeutel mit der Vorhersage. Und tatsächlich: Der gleiche blaue Stein ist darin.

Sylvia Thiele, die gemeinsam mit ihrem Mann Chandro als Profi-Zauberkünstler in verschiedene Rollen schlüpft, gibt eine kleine Kostprobe ihres Könnens. Neben dieser mittelalterlichen Nummer, in der Chandro den Gaukler mimt, treten die beiden als Zauberlehrerin Frau Professor Strumpf und Zauberschüler Salami Bim, die Falschspieler Giacomo und Cassandra, oder Kriminalhauptmeister Heinz Klempert und Reinemachefrau Frau Stock auf. Jede Nummer folgt einer eigenen Geschichte, die ähnlich einem Theaterstück dramaturgisch aufgebaut wird, Kostümierung inklusive. Die Tricks stellen sie aus ihrem Repertoire zusammen.

„Wir stimmen uns gerne auf unseren Auftraggeber ein“, ist sich das Paar einig. „Das zeichnet uns aus.“ Gebucht werden sie für allerlei Anlässe, von der Mottoparty zum Kindergeburtstag bis zur Autohauseröffnung ist alles dabei. Zunehmend werden die zwei Berufszauberer für Veranstaltungen angefragt, bei denen sie durch den ganzen Abend führen sollen, gespickt mit kleineren Auftritten. Aber nicht nur damit verdient das Ehepaar sein Geld. Das Unternehmen steht auf drei Säulen: Zaubershows, Zauberschule und Zauberladen. „Unser Hauptgeschäft sind die Auftritte außerhalb.“ Aber auch die Zauberschule ist gut besucht. Hauptsächlich kommen Erwachsene und Jugendliche, die am eigenen Programm arbeiten oder das Zaubern lernen wollen. In ihrem Zauberladen gibt es das passende Zubehör wie Ringspiele, Trickkarten, Zauberstäbe oder Zylinder.

Es geht um perfekte Illusion

„Beim Zaubern geht es letzten Endes um das Thema Täuschung“, sagt Chandro und zieht silberne Münzen hinter Sylvias Ohr hervor, die er in eine Art Sektkühler fallenlässt. „Man muss die Aufmerksamkeit des Publikums woandershin lenken.“ Das bringt er auch seinen Schülern bei.

Er selbst hat die Zauberei bereits mit acht Jahren für sich entdeckt, sagt der heute 59-Jährige. Damals bekam er einen Zauberkoffer geschenkt. „Das hat mich nicht mehr losgelassen.“ Obwohl es den Diplom-Kriminalisten beruflich scheinbar in eine ganz andere Richtung verschlug, blieb er der Zauberei treu und wagte schließlich den Schritt Richtung Berufszauberer. Seine Frau, ehemals Kriminalkommissarin, folgte ihm. Auch sie zauberte schon als Kind und Jugendliche. „Es ist für mich die späte Erfüllung eines Lebenstraums“, sagt die 44-Jährige. Vor drei Jahren hat das Paar seine Zauberscheune in Borlas eröffnet, wohin es auf Umwegen gelangte. „Wir hatten zuvor einen kleinen Zauberladen in Dresden gemietet“, sagt Sylvia Thiele. Als das Haus verkauft und saniert wurde, zogen sie mit ihrem Laden zur Miete in ein Mehrfamilienhaus im Freitaler Ortsteil Potschappel. Zwischen den Wohnungseigentümern gab es aber Unstimmigkeiten, was sich auch auf ihren Ladenbetrieb auszuwirken drohte. Das Paar lebte zu diesem Zeitpunkt schon in dem Haus in Borlas. Kurzerhand fiel der Entschluss, die zugehörige Scheune auszubauen. Dabei hatten sie viel Hilfe vom ganzen Dorf. „Wir wurden hier mit offenen Armen empfangen, auch mit der Idee, hier so etwas Verrücktes zu machen wie eine Zauberschule“, sagt die 44-Jährige.

Um sich selbst auch weiterzuentwickeln, fährt das Paar jedes Jahr zum Zauberkongress nach Blackpool in England. „Das ist ein bisschen wie Hogwarts“, sagt Sylvia Thiele und kichert. Denn ähnlich wie bei Harry Potter treffen sich auch dort Zauberer von überall her, um sich auszutauschen. Und vielleicht kann sich die einstige Kriminalistin dort auch einen weiteren Traum erfüllen: eine Schwebenummer mit musikalischer Begleitung.

