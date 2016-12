Von Bauchtanz bis Schneewalzer Der Harthaer Weihnachtsmarkt ist ein gut besuchtes Spektakel, bei dem die ganze Stadt mitmacht. Auch die Neuerungen kommen bei den Gästen an.

Der Harthaer Weihnachtsmarkt ist seinem Ruf, der schönste in der Region Döbeln zu sein, wieder gerecht geworden. Hunderte Gäste ließen sich vom bunten Programm und dem einmaligen Flair verzaubern. Steht der Weihnachtsmann auf der Bühne, ist davor kein Plätzchen mehr frei. © Dietmar Thomas

In Massen werden Gürtel, Taschen, Kleider, Spielzeuge und andere Sachen aller Art von der Karl-Marx-Straße bis zur Döbelner Straße feilgeboten. Die Händler, warm angezogen gegen den kühlen Wind, säumen mit ihren Ständen den Weg zum Harthaer Markt, auf dem der eigentliche Weihnachtsmarkt beginnt. Musik lockt, der Duft von Glühwein, Bratwurst und gebrannten Mandeln hängt in der Luft. Auf einem Karussell johlen Kinder vor Freude, die Musik kommt von der großen Bühne auf der Marktmitte. Je weiter man geht, desto dichter wird das Gedränge. Leute lachen. Die Stimmung ist gut, der Platz ist voll.

Seit vielen Jahren ist der Harthaer Weihnachtsmarkt bekannt für seine Größe und seine Atmosphäre. Daher können die Organisatoren auf eine altbewährte Palette von Angeboten zurückgreifen. Doch neben all den herkömmlichen Ständen gibt es auch einige Neuerungen, so zum Beispiel die Waffel-Bäckerei des Harthaer Feuerwehrvereins.

„Dieses Jahr sind wir mit unseren Waffeln das erste Mal auf dem Weihnachtsmarkt. Sonst haben wir sie immer nur auf anderen Veranstaltungen angeboten. Aber dann haben wir uns gedacht: Warum nicht mal auf dem Weihnachtsmarkt?“, erklärt Annett Steinberg, die den Teig für die Waffeln zubereitet hat. Neben den Waffeln hält eine Gulaschkanone auch noch verschiedene heiße Getränke bereit. Lumumba, ein alkoholisches Mischgetränk aus Kakao und einem Schuss von einem alkoholischen Getränk — welches es ist, bleibt geheim — ist die Spezialität des Feuerwehrvereins. Lumumba gibt aber auch „ohne Schuss“ für die Kinder.

Die Mischung macht’s

Für Lena Voigt, die zusammen mit einem erwachsenen Mitglied des Pferdehofes Pierre Fritzsche kleine Reittouren am Rand des Marktes anbietet, ist auch etwas neu: Zum ersten Mal macht sie beim Führen der Pferde mit. Das Pferd, für das sie verantwortlich ist, heißt Uwe.

Eine der Besonderheiten des Harthaer Weihnachtsmarktes, der von Freitag bis Sonntag läuft, sind die vielen Vereine, die alle in irgendeiner Form mitwirken. Günter Roßberg, Betriebsleiter des Kultur- und Sportbetriebes der HarthArena und Hauptplaner des Weihnachtsmarktes, findet diese Zusammenarbeit sehr gut und sieht sie als erfolgreich an. „Das Kinderhaus Hartha macht auf der Bühne Programm, der Schützenverein bietet viele unterschiedliche Getränke an und der Feuerwehrverein backt Waffeln. Auch die Harthaer Fußballer und Leichtathleten sind auf dem Markt mit dabei“, zählt Roßberg nur einige der Beteiligten auf.

Durch die Beteiligung vieler Gruppen treffen sich viele Harthaer, die sich lange nicht mehr gesehen hatten, mal wieder persönlich. „Auch das macht unseren Weihnachtsmarkt aus: Das man alte Bekannte endlich mal wieder sehen kann.“

Eine gute Möglichkeit dafür ist der Platz vor der Bühne, denn dort tummeln sich immer viele Besucher. Das liegt daran, dass die verschiedenen Künstler und Gruppen, die das Programm auf der Bühne machen, vielfältig ausgewählt wurden. Mal sorgt die Gruppe des Kinderhauses für ausgelassene Stimmung, dann präsentiert Franziska Franz orientalische Weihnachten mit Ausschnitten der Arabica-Show. Abends kommen verschiedene Künstler wie Black and White oder das Schlagerduo Silke und Dirk Spielberg, die das Publikum begeistern. Und später am Abend wird vor der Bühne sogar geschunkelt und getanzt – so wippen zum „Schneewalzer“ von Herbert Roth sogar die Jugendlichen im Rhythmus mit.

Ein Teddybär für Cora

Der eigentliche Höhepunkt für die jüngeren Besucher ist der Besuch des Weihnachtsmanns auf der Bühne, der mit einem großen, prall gefüllten Sack voller Geschenke kommt. Alle Kinder können dann nacheinander auf die Bühne kommen und sich ein Geschenk abholen, aber natürlich nur, wenn sie auch ein Gedicht aufsagen oder ein Lied vorsingen können.

Die sechsjährige Cora ist am Sonnabend das erste Kind, das auf der Bühne steht und von Weihnachtsmann und Publikum erwartungsvoll beobachtet wird. Mit „O Tannenbaum“ beeindruckt sie ihre Zuhörer so sehr, dass sie einen großen Teddybären geschenkt bekommt. „Das ist echt schön, dass der Weihnachtsmann mir den Bären geschenkt hat. Er sieht sehr schön aus“, schwärmt Cora.

