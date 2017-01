Von Bandcontest bis Kopfhörerparty Der Treibhausverein hat für dieses Jahr einen Kulturbeutel mit einigen Neuheiten gepackt. Die meisten sind musikalisch.

Sebastian Zorn und Lisa Schmidt sind die Band Inside of Me aus Döbeln. Die beiden Musiker belegten beim Bandcontest im vergangenen Jahre den dritten Platz. © Archiv/Dietmar Thomas

Bei der ersten Fete des Jahres gibt’s was auf die Ohren. Der Treibhausverein organisiert eine Silent Night Kopfhörerparty. „Das ist ein neues Veranstaltungsformat und wir wollen testen, ob soetwas in Döbeln ankommt“, sagt Ronny Lienkämper vom Verein. Er organisiert die Veranstaltungen für den sogenannten Kulturbeutel. Im Postkeller legen am 11. Februar die DJs Perle, Remmington Steel und Timpauland auf.

Zu hören ist deren Musik aber nur über die kabellosen Kopfhörer, die jeder Gast mit dem Zahlen des Eintrittspreises von sechs Euro für den einen Abend mietet. Die Kanäle zur Verbindung mit den DJs kann jeder ganz individuell an seinem Kopfhörer wählen und einstellen. Auch getanzt wird mit den Kopfhörern. Gäste, die sich unterhalten wollen, brauchen die sie nur abzusetzen und sind dann ganz ungestört. „Wenn die Veranstaltung funktioniert, können wir uns vorstellen, sie zu wiederholen. Aber vielleicht in einem etwas kleineren Rahmen im Café Courage“, so Lienkämper.

Um Musik und eine ganz spezielle Kunst geht es bei zwei Ferienangeboten. Das Erste richtet sich speziell an Mädchen. Beim DJane-Workshop am 14. Februar lernen sie die Grundlagen kennen, die ein DJ beherrschen sollte. „Wichtig ist, dass jede Interessierte ihren eigenen Laptop mitbringt und sich vorher anmeldet“, so Lienkämper. Für den 22. Februar ist ein Graffiti-Workshop geplant, an dem Mädchen und Jungen teilnehmen können. Eine gesonderte Anmeldung ist dafür nicht notwendig.

Einen Vortrag über Südindien gibt es in der Reihe Globaladventures am 24. Februar. Die Abende, an denen Menschen ihre ganz eigenen Reiserlebnisse erzählen, haben sich gut etabliert. Gab es anfangs nur einen Vortrag pro Jahr, waren es 2016 bereits vier. Auch in diesem Jahr sollen weitere folgen. Neben Fotos und Videos wird diesmal auch etwas typisch Indisches zu Essen angeboten.

Musikalisch geht es einen Tag später, am 25. Februar, mit dem Bandcontest „Next Generation“ weiter. Es ist die fünfte Veranstaltung dieser Art, die der Treibhausverein organisiert, und die zweite im Rohtabak. Der Contest habe sich zu einer Familienveranstaltung entwickelt, meint Lienkämper. Denn die jungen Leute würden nicht nur von Freunden begleitet, sondern auch von den Eltern und Großeltern. Vier Bands haben sich bereits angemeldet.

Wer mit dabei sein möchte, sollte sich bis zum 17. Februar mit dem Treibhausverein in Verbindung setzen. Der benötigt mindestens einen Demosong und die Kontaktdaten, unter denen die Band zu erreichen ist. Deren Mitglieder sollten nicht älter als 27 Jahre sein und aus Sachsen oder Thüringen stammen. Auch Solokünstler sind willkommen.

Ab sofort gibt es jeden Donnerstag ab 19 Uhr im Café Courage das Open Café. Dessen Besucher können Billard spielen, Kickern oder auch nur in gemütlicher Runde zusammensitzen und quatschen.

Wer sich für die Projekte des Treibhausvereins interessiert, ist jeden ersten Donnerstag im Monat zur offenen Vereinssitzung willkommen. Dort können auch Gäste Fragen stellen und Ideen einbringen. Gleiches ist am 2. September beim Tag der offenen Tür möglich. Den plant der Verein anlässlich seines 20-jährigen Bestehens.

Anmeldungen für den DJane-Workshop und den Bandcontest sind unter Telefon 03431 605317 oder per Mail unter fsj-kultur@treibhaus-doebeln.de möglich.

