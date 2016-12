Von außen wieder hui Einen anmutigen Anblick bot die Kirche in Papstdorf nicht mehr. Bei der Sanierung wurde auf Tradition wertgelegt.

Jetzt strahlt sie wieder. Ralph Hubrich und Markus Homburg freuen sich, dass die 1787 eingeweihte Kirche in Papstdorf wieder ein schönes Bild bietet. © Kristin Richter

Es hat etwas gedauert, bis die Kirche in Papstdorf zu neuem Glanz kommen durfte. Von außen bot sie kein besonders anmutiges Bild mehr. Durch Wasserschäden bröckelte der Putz ab, die Fassade war verwaschen, die Dachentwässerung mangelhaft und funktionierte schlecht. Verschlissene Fensterrahmen begrüßten die Kirchgänger. Und auch die Türen waren optisch in einem sehr schlechten Zustand. Im April dieses Jahres konnte dann endlich das Werkeln an der Kirche beginnen. Ralph Hubrich, Bauingenieur und selbst Mitglied der Kirchgemeinde, war verantwortlich für die Planung und Bauüberwachung. Alte Asbestplatten, die das Dach bedeckten, wurden entsorgt und durch Schieferschindeln ersetzt. „So war das Kirchendach auch um 1900 gedeckt“, sagt Kirchvorsteher Markus Homburg. Das hatten sie bei Recherchen herausgefunden. Als die Bauarbeiter die Dachdeckung entfernt hatten, entdeckten sie Schwammbefall an ein paar der Dachsparren aus Holz. Zum Glück war der nicht so schlimm. Dennoch mussten diese Teile der Dachkonstruktion ausgetauscht werden.

Alle Arbeiten wurden von Profis denkmalgerecht ausgeführt. Die Zimmerer verwendeten zum Beispiel traditionelle Holzverbindungen. „Es sieht so aus, als wäre es schon immer so gewesen“, sagt Ralph Hubrich. Auch die Entwässerungsanlage des Dachs wurde erneuert. Diese hatte nicht richtig funktioniert. Das Kirchturmdach erhält erstmalig eine Entwässerung. Bei Regen war das Wasser an der Fassade hinabgelaufen – eine Gefahr für das Mauerwerk. Der in Mitleidenschaft gezogene Putz wurde erneuert und bekam einen neuen Anstrich. Bei der neuen Farbe wurde darauf geachtet, dass sie kaum Wasser aufnimmt. Auf diese Weise ist der darunterliegende neue Putz bestens geschützt. Der Farbton wurde in Absprache mit dem Denkmalschutz ausgewählt. Denn dafür gab es keine historischen Belege. Homburg ist vom neuen Anstrich begeistert. „Erst jetzt wird mir bewusst, wie schlimm es vorher aussah“, sagt er. Und auch viele Gemeindemitglieder haben sich schon positiv über ihre „neue“ Kirche geäußert.

Um das Innere der Kirche während der Bauarbeiten zu schützen, wurden die Fensteröffnungen mit Spantafeln und Folie verschlossen. Zusätzlich packte man Orgel und Kronleuchter zum Schutz vor Staub in Folie ein. Anfang November waren dann die meisten Arbeiten erledigt und das Gerüst konnte verschwinden. Das Äußere wird nun auch dem schönen Inneren gerecht. Am Martinstag, dem 11. November, konnte dann der erste Gottesdienst in der Papstdorfer Kirche nach der Sanierung abgehalten werden. Jetzt stehen nur noch ein paar kleine Arbeiten an, sagt Hubrich. Es müssen zum Beispiel noch die Türen gestrichen und zum Teil erneuert werden. Das soll aber erst passieren, wenn es wieder wärmer ist.

Die Gesamtkosten für die Sanierung belaufen sich auf etwa 385 000 Euro. Fördermittel in Höhe von 75 000 Euro wurden bewilligt. Einen Teil der Kosten trägt die Landeskirche. Doch die Kirchgemeinde muss auch selbst ran. Sie ist daher auf Spenden angewiesen. Diese erbrachten viele auch in Form von aktiver Mitarbeit bei der Sanierung. Im Winter hält die Gemeinde ihre Gottesdienste erst mal im Gemeindesaal ab. Das hat Tradition. Zu Ostern zieht man dann wieder zurück in die Kirche.

