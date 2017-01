Handball – Bezirksliga Frauen Von Aufstieg ist keine Rede Die Neudorf/Döbelnerinnen führen die Tabelle an. Das Thema Verbandsliga ist noch nicht angesprochen worden.

Die Handballerinnen der HSG Neudorf/Döbeln II bezwangen den Leipziger SV Südwest II deutlich. Sabine Schumann (links) steuerte vier Tore bei. © André Braun

Es läuft gut für die Handballerinnen der HSG Neudorf/Döbeln II. Sie führen die Tabelle in der Bezirksliga Leipzig an und haben erst einen Punkt abgeben müssen. Auch gegen den Leipziger SV Südwest II setzte sich die HSG-Sieben deutlich mit 27:15 durch. „Das Klima in der Truppe stimmt, das ist eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg“, sagt Trainer Dietmar Sperling, der die Mannschaft im Oktober des vergangenen Jahres übernommen hat.

Obwohl die Neudorf/Döbelnerinnen bisher noch kein Spiel verloren haben, können sie sich in Bezug auf die Spitzenposition keineswegs sicher sein. Mit der HSG Rückmarsdorf II, die nur zwei Minuspunkte auf dem Konto hat, haben sie einen hartnäckigen Verfolger. Dennoch will der Spitzenreiter seine Position möglichst verteidigen. „Wir arbeiten daran, dass wir dort oben bleiben“, so Dietmar Sperling. Über das Thema Aufstieg in die Verbandsliga sei aber noch nicht gesprochen worden, so der Trainer. „Es ist zu überlegen, ob das Sinn macht. Auch weil einige Spielerinnen Familie haben. Wir denken von Spiel zu Spiel und sehen, was am Ende herauskommt“, sagt Sperling.

Im Spiel gegen den LSV Südwest II wurden die Neudorf/Döbelnerinnen ihre Favoritenrolle allerdings anfangs nicht gerecht. Oft wurde der Torabschluss zu früh gesucht. Nach einer Auszeit lief das Spiel besser und die Gastgeberinnen zogen bis zur Pause mit 15:6 in Front. Nach dem Seitenwechsel standen die Gastgeberinnen in der Abwehr sicher. Mit schnellen Gegenstößen erhöhten sie auf 20:7 (40.). Damit war die Partie praktisch entschieden. Die Trainer gaben nun allen Spielerinnen eine Einsatzchance. Dadurch kam etwas Unruhe ins Spiel, doch der Sieg geriet nicht in Gefahr. Stefanie Reiche war mit neun Toren beste Werferin bei der HSG.

Deutlich schlechter stellt sich die Situation für die beiden Mannschaften aus der Region dar, die in der Bezirksliga Chemnitz spielen. Der VfL Waldheim 54 II und die HSG Muldental 03 liegen mit jeweils 6:18 Punkten am Tabellenende. Die Waldheimerinnen mussten ihr Spiel in Zwönitz absagen, weil es personelle Engpässe gab. Dennoch konnten sie den letzten Platz verlassen, weil die Muldental-Sieben gegen die HSG Langenhessen/Crimmitschau eine 20:23-Niederlage einstecken musste. Schon im Hinspiel hatten die Muldentalerinnen bei diesem Kontrahenten deutlich verloren. Gegen die junge dynamische Truppe hieß es für die Gastgeberinnen deshalb, so wenig Fehler wie möglich machen.

In den ersten Minuten taten sich die Spielerinnen der Heimsieben schwer mit der offensiven Deckung der Gäste. Schnell geriet man mit drei Toren in Rückstand, ehe der erste eigene Treffer gelang. Eine Umstellung in der Abwehr brachte mehr Sicherheit. Tor um Tor kämpfte sich die HSG Muldental heran. Mit 11:12 ging es in die Halbzeitpause. Trainer Jens Helm sprach das Rückzugsverhalten an und zeigte Optionen für den Angriff auf.

Nach dem Wiederanpfiff legten die Gäste zunächst ein Tor vor. Muldental antwortete mit drei Toren in Folge und ging in Führung (14:13). Beide Mannschaften schenkten sich nichts und kämpften verbissen um jeden Ball. So konnte sich die Heimsieben in dieser Phase nicht weiter absetzen (18:16/45.). Nach einer Auszeit der Gäste und der folgenden doppelten Manndeckung riss der Faden im Aufbauspiel und Langenhessen ging mit fünf Toren in Folge in Führung. Diesen Vorsprung gaben die Gäste bis zum Spielende nicht mehr aus der Hand. (DA/jm/tk)

zur Startseite