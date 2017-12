Von aparten Täubchen und strammen Sachsen-Enten Am Wochenende zeigen die Geflügelzüchter ihre besten Tiere. Auch echte Hingucker.

Vincent Johne (Mitte) züchtet Lockentauben. Johanna und Paul aus der 5b der Schönfelder Schule sahen sich die Tiere am Freitag schon mal an. © Kristin Richter

Schönfeld. Vincent Johne fasst geschickt nach einer seiner Lockentauben. Ein schneller, geübter Griff unter die Flügel, statt die Flügel an den Körper zu drücken. Sonst könnten die Locken vielleicht Schaden nehmen. Sie sind etwas Besonderes, vor allem die weißen Exemplare. Sie würden mit ihrem gelockten, schneeweißen Federn und niedlichen Häubchen zu jeder Hochzeit passen. Aber das bleibt den weißen Brieftauben vorbehalten, erklärt uns Vincent ernst.

Denn deren Orientierungssinn ist so herausgezüchtet, dass sie auch wirklich zurückkommen. Apropos fliegen. Die zahlreichen, schweren Taubenrassen und auch die kleineren mit den unpraktischen Federbüscheln an den Füßen begnügen sich fast ausschließlich mit Laufen. Letztere behalten – auf Gras gehalten – auch sauberere Füße als auf normalem Boden. Kein Wunder, dass mancher Züchter seine Lieblinge eine Woche vor der Schau auf Stroh setzt, damit auch wirklich alles manierlich aussieht. Da sind hier die gezeigten Hühnerrassen geradezu urtümlich. Sie können noch auf dem Hof scharren und, falls vorhanden, auf dem Mist krähen. Dabei gilt wie im wahren Leben: Je kleiner, umso durchdringender wird gekräht. Die größeren Hühner-Rassen wie die Dresdner, der Dorking-Hahn oder gar die größte Rasse, der eindrucksvolle Brahma, lassen bestenfalls majestätisch von sich hören und dann ist gediegene Ruhe. Auch deren Nachbarn in der Kreistierschau im Speisesaal des Schlosses – die Sachsen-Enten – die eher stattlichen Gänsen gleichen, schnattern zurückhaltend. Sie sind ausgesprochen schön gefärbt, in warmen, gedeckten Tönen, nicht so schrill wie manche Hühnerrasse. Einen gehörigen Entenbraten würden sie allemal abgeben. Und die Eier? Kann man die eigentlich essen, fragen wir?

Geflügelvereins-Urgestein Eberhard Grafe lacht: „Nach dem Krieg haben wir das gemacht, aber ich würde es nicht empfehlen. Enteneier haben Salmonellen.“ Gut gekocht, zum Backen – das würde gehen. Die Eier der Orpington-Ente schmecken übrigens als einzige fast wie Hühnereier und waren daher früher sehr beliebt.

