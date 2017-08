Von Angst und Hilfe Das Bautzener Theater hat 26 Premieren im neuen Spielplan und widmet sich auch Konflikten in der Lausitz.

Eine Lausitzer Familie hat sich vor der Wende getrennt, die einen leben im Osten Deutschlands, die anderen im Westen. Als sie wieder zusammentreffen, gibt es Konflikte. Das zeigt „Birkenbiegen“, ein Stück des Lausitzer Autors Oliver Bukowski in Bautzen. © Miroslaw Nowotny

Musiktheater, Schauspiel, Puppentheater – alles ist dabei, sagte der Bautzener Intendant Lutz Hillmann, als er am Dienstag die neue Spielzeit vorstellte. 26 Premieren sind geplant, nicht nur Unterhaltung. Der Spielplan sei vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Veränderungen entstanden, die bis hin zu einer Entsolidarisierung führten, sagte der Oberspielleiter Stefan Wolfram. Themen wie Angst, Isolation, Vereinsamung würden auch das Theater beschäftigen. Das fragt: Wo liegen die Ursachen? Und es bietet Geschichten an, in denen der Einzelne versucht, seinen Platz zu finden in der Gesellschaft, es geht um Freundschaft, Konflikte zwischen den Generationen und Stoffe, die im Kleinen große Zusammenhänge sichtbar machen.

Wie bei „Birkenbiegen“ von Oliver Bukowski, das in der Lausitz spielt. Eine Familie hat sich vor der Wende getrennt. Ein Teil lebt im Westen, die Tochter ist gerade pubertär. Die Oma, die Schwester und ihr Mann sind im Osten geblieben. Als die „Wessis“ zurückkommen, brechen nicht nur die Landschaften weg, auch die Beziehungen, sagte die geschäftsführende Dramaturgin Eveline Günther. Das Theater hat das Stück bereits in Sorbisch gespielt.

Romeo und Julia nun ohne Libyer

„Lausitzer Quartiere oder der Russe im Keller“ wird gerade von Ralph Oehme aus Leipzig fertiggestellt. Der Autor hat damit den Wettbewerb „Lausitzen“ gewonnen. Es geht um Selbstbestimmung, sagte Eveline Günther. „Wer sind wir Oberlausitzer eigentlich?“ Dabei steht eine Familie im Fokus und auch die Zeit der Wende spielt mit hinein. Oder „Die Verdammten“: Das Stück beschäftigt sich mit einer Großindustriellen-Familie, die Waffen herstellt und denkt, sie kann mit den Nazis umgehen. Das Puppentheater zeigt „Der kleine Angsthase“: wie Angst krankmacht und wie man sie überwinden kann – durch Liebe und Freundschaft.

Premieren im Bautzener Theater zurück 1 von 5 weiter Großes Haus: 6.10., Ein Mann sieht rosa, Komödie, 20.10., Mächtig gewaltig, Bühnenball, 27.10., Tango Piazzolla, Ballett der Landesbühnen Sachsen, 10.11., Birkenbiegen von Oliver Bukowski, 25.11., Die verzauberten Brüder, Märchen, 8.12., Der kleine Prinz, Inszenierung Landesbühnen Sachsen, 12.1.2018, Frau Luna, Operette, Inszenierung Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau, 9.3., Lausitzer Quartiere oder Der Russe im Keller, Uraufführung, 27.4., Die Verdammten. 23. Theatersomme: 14.6., Die Olsenbande hebt ab, Burgtheater, Hof. Kleine Form im Burgtheater: 22.9., Frühling, Sommer, Horst und Günther, erzählt und gesungen von Therese Thomaschke; 3.10., Das Museum der Deutschen mit friendly fire aus Leipzig, 24.11., Herzensangelegenheiten, Bodo-Wartke-Abend, 15.12., Arbeits-Los oder Du bist der Hausmann, Schätzchen!, Krimi-Komödie, 16.3., Denn alle Lust will Ewigkeit, Liederabend. Puppentheater im Burgtheater: 8.10., Hans im Glück, 3.12., Hänsel und Gretel, 16.2., Die Wahrheit über die Farm der Tiere, Uraufführung, 22.4., Der kleine Angsthase, 1.6., Wie Kater Zorbas der kleinen Möwe das Fliegen beibrachte. Sorbische Stücke: u.a. 14.4. Wjelika wutšoba (Das Herz eines Boxers) von Lutz Hübner im Burgtheater.

Dazu gibt es neue Partner wie die Leipziger Performance-Gruppe friendly fire. Sie erarbeitet zurzeit mit Bautzener Schauspielern „Das Museum der Deutschen“, das die Besucher durch das ganze Burgtheater führen soll, vom Keller bis zum Saal. Es geht darum, dass es hier keine Deutschen mehr gibt, ob sie nun ausgewandert oder ausgestorben sind und ein Museum an sie erinnern soll. Was ist ausstellenswert? Was haben sie Besonderes vollbracht? Damit beschäftigen sich Sorben. Es wird aber nicht nur Sorbisch gesprochen, denn es soll genauso für Deutsche spannend werden.

Neuland war für das Theater auch das Stück „Romeo und Julia auf Platte“, das mit deutschen, sorbischen und geflüchteten Jugendlichen einstudiert wurde. Gemeinsam brachten sie ein beeindruckendes Werk auf die Bühne. Dann fiel ein Libyer durch Straftaten auf und wurde aus der Stadt verbannt. Erst hieß es noch, er spielt trotzdem mit, wenn das Stück am 15. und 16. September wieder gezeigt wird. Als Lutz Hillmann am Dienstag gefragt wurde, ob er Tumulte befürchtet, verneinte er. Der junge Libyer spielt nun doch nicht mehr mit.

zur Startseite