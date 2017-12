Sportler des Jahres gesucht Von Anfang an dabei Karl-Heinz Anders gehört in Döbeln zu den Judoka der ersten Stunde. Auch heute noch ist er im Verein aktiv.

Seit seiner Jugendzeit spielt Judo im Leben von Karl-Heinz Anders eine große Rolle. © André Braun

Döbeln. Wenn man über Judo in Döbeln spricht, dann fällt auch automatisch der Name Karl-Heinz Anders. Der 73-Jährige gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Abteilung Judo bei der damaligen SG Dynamo Döbeln, fungierte als Übungsleiter, Kampfrichter und viele Jahre als Abteilungsleiter. Heute ist er als Kassenwart aktiv und kümmert sich um die Chronik des Judosports in Döbeln. Von seiner Nominierung bei der 20. Sportlerwahl des Döbelner Anzeigers in der Kategorie „Legenden“ ist Karl-Heinz Anders überrascht gewesen, ist aber natürlich stolz darauf. „Es ist eine schöne Geste, die Aktiven, die etwas in den Hintergrund getreten sind, auf diese Weise zu ehren“, sagt Anders.

Das Judo ist für den Döbelner, der Träger des 3. Dan ist, nie nur sportlicher Ausgleich gewesen. „Aus dem Judo haben sich viele Freundschaften entwickelt. Einige Mitstreiter ermutigten mich damals auch, ein Studium zu absolvieren“, erinnert sich Karl-Heinz Anders. Er lernte zunächst Autoschlosser und Autoelektriker. Nach seiner Armeezeit begann er im Döbelner Beschläge- und Metallwerk (DBM) zu arbeiten und bildete sich zunächst über die Betriebsakademie, später an der Hochschule zum Ingenieur für Technologie weiter. Nach der Wende arbeitete Anders in einem Ingenieurbüro. Heute genießt er seinen Ruhestand zusammen mit seiner Frau Petra. Beide gehen gern auf Reisen. Auch in der Freizeit ist Karl-Heinz Anders sportlich aktiv, geht regelmäßig ins Fitnessstudio. Zudem gibt es am und im Haus immer etwas zu tun. Und er ist eine richtige Leseratte. „Ich bin Stammgast in der Döbelner Bibliothek“, sagt Anders, und dass er vor allem Gegenwartsliteratur bevorzugt.

An die Anfangszeit des Judo in Döbeln kann sich Karl-Heinz Anders noch gut erinnern. „Die Polizei hatte im März 1961 zur Gründung einer Sektion Judo in der Sportgemeinschaft Dynamo Döbeln aufgerufen. Gemeinsam mit anderen Sportbegeisterten ging ich hin und bin dem Judo bis heute treu geblieben“, so Anders. „Von den damaligen Gründungsmitgliedern lebt außer mir nur noch Walter Wanzek.“ Erster Trainingsraum war der Kulturraum auf dem Geländer der Nationalen Volksarmee (NVA). Später befanden sich die Trainingsstätten im sogenannten Jugendheim an der Staupitzstraße (heute als Turnhalle Staupitzstraße bekannt), im Volkshaus, in den Turnhallen der Schlossberg-Schule und der Karl-Marx-Schule (heute Körnerplatzschule) und wieder an der Staupitzstraße.

17 Jahre alt war Karl-Heinz Anders, als er mit dem Judo begann. Zwölf Jahre sollte seine aktive Zeit dauern, in der er auf Kreis- und Bezirksebene einige Titel gewann. Schon 1967 ließ er sich zum Übungsleiter sowie Kampfrichter ausbilden und leistete so ehrenamtliche Arbeit im Verein. Mit der Wende übernahm er den Posten des Abteilungsleiters im Polizeisportverein (PSV) Döbeln, der aus der SG Dynamo hervorging. Auch als die Döbelner Judoka 1993 aus dem PSV austraten und sich dem Döbelner SC anschlossen, behielt Anders dieses Amt. Im Jahr 2012 übergab er die Leitung der Abteilung Judo an Henry Ney.

Ein Jahr zuvor, zum 50-jährigen Jubiläum des Judosports in Döbeln, wurde der „Döbelner Stiefelpokal“ ins Leben gerufen. „Dieser Wettkampf kommt bei den Judovereinen gut an. Er hat sich schon zu einer Tradition entwickelt“, freut sich Karl-Heinz Anders. Überhaupt sei er stolz auf die Entwicklung des Döbelner Judo. „Henry Ney und seine Mitstreiter leisten gute Arbeit“, so Anders.

