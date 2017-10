Von alten Schätzen und Krempel Profis nahmen beim Trödelmarkt in Kemnitz Raritäten unter die Lupe. Das älteste Exponat ist über 250 Jahre.

Trödelexperten haben beim Oktoberfest in Kemnitz die Exponate der Leute eingeschätzt, ob sie was wert oder nur Schrott sind. Rainhard Hoppe aus Senftenberg (Mitte) und S. Lutwin aus Leipzig (links) nehmen den Trödel einer Kundin genauer unter die Lupe. Mit über 200 nationalen und internationalen Händlern ist der Trödelmarkt in Kemnitz dieses Mal komplett ausgebucht gewesen. © Rafael Sampedro

Bei einer erfolgreichen Sendereihe vom ZDF-Nachmittagsprogramm werden Kuriositäten, Raritäten und Antiquitäten verscherbelt. Mehrere Millionen Zuschauer verfolgen die Sendungen mit Spannung. Experten bewerten mitgebrachte Dinge. Und sie kaufen so manches besondere Stück zu Spitzenpreisen auf.

Den Namen der beliebten ZDF-Fernsehsendung soll man lieber nicht in der Zeitung nennen. „Sie wissen schon, das ist ja eine eingetragene Marke“, sagt Uwe Beer. Der Organisator des Zelttrödelmarktes Kemnitz wirbelt durch die Händlerreihen. Auch er hat Experten an der Hand, die er nun unter den Professionellen der Trödelgarde zusammen trommelt. Händler, die sich dank jahrelanger Erfahrung in der Branche auskennen. Und die nach der Kemnitzer Veranstaltung genau das machen, was im Fernsehen so viele Leute fasziniert: Sie schätzen den Wert von mitgebrachten Kuriositäten.

Etwas abseits vom Trubel ist der Tisch dafür aufgebaut. Und es soll auch irgendwie geheimnisvoll zugehen. Beer verweist immer wieder darauf, Abstand zum Expertentisch zu halten. Damit jeder in Ruhe beraten werden kann. Schnell bildet sich eine Menschenschlange. Doch so mancher Traum vom wertvollen Erbstück zerplatzt schnell. Der erste Korb, den eine ältere Dame auspackt, erweist sich als Krimskrams. Einvernehmliches Kopfschütteln der Expertenrunde, die aus dem Veranstalter selbst und drei Händlern vom Trödelmarkt besteht: „Das ist leider fast alles für den Sperrmüll“, sagt Reinhard Hoppe aus Senftenberg und bezieht sich damit auf eine nicht sonderlich alte Steingutkaraffe mit Bechern und moderne Kerzenständer. Vielleicht fände sich aber für die Postkarte aus dem Jahr 1910 – versehen mit einem „Gruß aus Oybin“ – ein Sammler mit entsprechendem Heimatbezug.

Beim nächsten Stück wird es spannend. Anette Tobisch und ihre Schwester Luise Lippmann packen vorsichtig ein riesiges Buch aus dem Einschlagtuch. Die Oderwitzerinnen haben ihr Familienerbstück mitgebracht. Eine Bibel von 1763, gebunden in von Mustern geprägtes Schweinsleder, versehen mit zwei Verschlüssen aus Metall und außergewöhnlichen Kupferstichbildern. „Wir wollen nur mal wissen, wie viel die Bibel wert ist“, sagt Anette Tobisch. Geschätzt wird der Marktwert auf 400 bis 500 Euro. Vor allem die Bilder sind es, die den Preis hochtreiben könnten. Liebhaber würden vielleicht noch mehr zahlen, heißt es. Verkaufen wollen die Frauen das Erbstück jedoch nicht und packen das uralte Buch wieder ein.

Anneliese Engler ist extra aus Görlitz zur Expertenrunde mit einem Teil des Familienschmucks angereist. Ein unscheinbar wirkender Ring zieht die Blicke von Thomas Eiker an. Vorsichtig dreht der Leipziger Fachmann das zarte Schmuckstück, nimmt es unter die Lupe und holt dann ein Gerät aus der Tasche. Das sieht auf den ersten Blick wie ein Phasenprüfer von Elektrikern aus, ist aber ein Erkennungsgerät für Diamanten. Die Wärmeleitfähigkeit wird damit gemessen und so ist zu sehen, ob es sich um echte Steine oder Duplikate handelt. Das Gerät schlägt weit nach oben in der Skala aus. Dementsprechend die Einschätzung des Experten: „Da sind richtig gute Brillanten dabei“, sagt er. Frau Engler freut sich und packt ihre Schätze wieder ein. Weniger Glück hat Heimo Bergmann aus Ostritz. Wobei der Mann das Ergebnis sportlich nimmt: „Ich habe nun wenigstens Klarheit“, sagt er und zeigt auf einen Berg Münzen. Manche sind mit der Jahreszahl 1628 geprägt. Der angebliche Münzschatz entpuppt sich aber zum Großteil als unecht. Wären die Geldstücke tatsächlich so alt, sei die Jahreszahl inklusive der Prägungen kaum noch sichtbar. Durch zu viele Hände wären die Münzen im Laufe von fast 400 Jahren gewandert. Laut der Experten stammen die trotz alledem sehr schön anzusehenden Teile vom Polenmarkt.

Vor dem Sperrmüll gerettet hat Johannes Lamprecht einen Kilogramm schweren, viereckigen Glasblock. Eingraviert in das Stück ist die Jahreszahl 1959 und dass es sich um einen Fußballpokal der Mannschaft aus Jena gegen Lok Leipzig handelt. „Seitdem steht das Teil bei uns nur rum“, sagt er. Doch diesmal müssen die Experten passen. Für die regionalen Fußballfans kann das vielleicht die schon lange gesuchte Trophäe sein. Doch wie viel der Glasblock wert ist, bleibt offen. Dafür kommt ein Dachbodenfund aus Schönbach für 50 Euro unter den Hammer. Ein Vorläufer der Schreibmaschine ist das. Noch ohne Tasten zum drücken, sondern mit einem Buchstabensuchgerät, welches an Morsetechnik erinnert. Der antike Kinderzylinder, die alten Säbel ohne Scheide und andere Fundstücke aus Kellern, Dachböden oder Sperrmüllhaufen dagegen finden keine Abnehmer. Macht aber nichts. Das Interesse an den Expertenmeinungen war bedeutend größer, als im Vorjahr. Und so wird Uwe Beer sicherlich auch im kommenden Jahr die Schätzaktion wieder in den Trödelmarkt einbinden.

zur Startseite