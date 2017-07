Von alten Kontroversen keine Spur CDU und CSU stellen ihr gemeinsames Wahlprogramm vor: Steuern runter und mehr Geld für Familien.

Auch wenn die Geste von Horst Seehofer Anspannung verrät: Der CSU-Chef und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sind sich einig wie selten zuvor. Mit dem gemeinsamen Wahlprogramm der Schwesternparteien verbinden sie ein Ziel. © dpa

Mit demonstrativer Einigkeit und vielen Versprechen zu Verbesserungen in Deutschland wollen CDU-Chefin Angela Merkel und der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer die Bundestagswahl gewinnen. „Unser Zukunftsprojekt für Deutschland heißt: Wohlstand und Sicherheit für alle“, sagte die Kanzlerin am Montag in Berlin bei der Vorstellung des Unions-Wahlprogramms. Sie versicherten, bei der Arbeit an den gemeinsamen Zielen für die kommende Legislaturperiode habe großes Vertrauen zueinander geherrscht. Seehofer, der Merkel wegen der Flüchtlingspolitik lange scharf kritisiert hatte, sprach sogar von „blindem Vertrauen“ zur Kanzlerin. Die SZ erläutert die Kernpunkte des Programms:

Arbeitsmarkt:

Bis spätestens 2025 will die Union „Vollbeschäftigung für ganz Deutschland“ erreichen – und zwar ausdrücklich „in West und Ost, in Nord und Süd“. Dafür soll die Arbeitslosigkeit von derzeit bundesweit 5,5 Prozent halbiert werden. Eine Zielmarke bis zum Ende der nun kommenden Wahlperiode bis 2021 nennt das Programm nicht. Um Arbeitsplätze zu sichern, sollen Lohnnebenkosten und Sozialabgaben stabil bleiben.

Familien:

Der Schutz der Kinder soll ausdrücklich ins Grundgesetz aufgenommen werden. Wie für Kitaplätze soll ein Rechtsanspruch auf „Betreuung im Grundschulalter“ kommen. Der Kinderfreibetrag bei der Einkommensteuer soll auf das Niveau des Erwachsenenbetrags steigen. Das Kindergeld soll um jährlich 300 Euro pro Kind angehoben werden. Beim Immobilienkauf soll ein „Baukindergeld“ von jährlich 1 200 Euro pro Kind helfen – für zehn Jahre.

Steuern:

„Die gute wirtschaftliche Lage macht es möglich, die Einkommensteuer um gut 15 Milliarden Euro zu senken“, heißt es im Programm. Entlastet werden sollen Familien mit Kindern, Arbeitnehmer und Mittelstand. Der Spitzensteuersatz von 42 Prozent soll erst ab 60 000 Euro Jahreseinkommen greifen und nicht wie bisher bei rund 54 000 Euro. Steuererhöhungen soll es nicht geben. Eine Wiedereinführung der Vermögensteuer schließt die Union aus.

Finanzen:

Der Bundeshaushalt soll weiterhin ohne neue Schulden auskommen. Der Solidaritätszuschlag soll ab 2020 schrittweise für alle wegfallen – ohne genaues Enddatum. Bis 2021 wird eine Entlastung von vier Milliarden Euro angestrebt.

Sicherheit:

Die Zahl der Polizisten in Bund und Ländern soll um 15 000 steigen, heißt es im Programm ohne nähere Aufschlüsselung. An möglichen Gefahrenorten wie Einkaufszentren, Fußballstadien oder Verkehrsknotenpunkten soll mehr Videoüberwachung kommen – mit einer festzulegenden Mindestspeicherfrist für die Daten.

Flüchtlinge und Integration:

Die Zahl der Flüchtlinge soll „dauerhaft niedrig“ bleiben. Erreicht werden soll dies mit weiteren Abkommen nach Vorbild des EU-Flüchtlingspakts mit der Türkei. Die doppelte Staatsbürgerschaft soll nicht unbegrenzt vererbt werden können. Daher soll – für Nicht-EU-Bürger – nach der Generation der in Deutschland geborenen Kinder, die durch ihre Geburt in Deutschland einen deutschen Pass erhalten haben, ein Schnitt gemacht werden.

Wohnen:

In der neuen Wahlperiode sollen in Deutschland 1,5 Millionen Wohnungen neu gebaut werden. Zur Förderung des Mietwohnungsbaus soll die ausrangierte steuerliche Förderung („degressive Afa“) befristet wieder eingeführt werden. Auch die energetische Gebäudesanierung soll steuerlich gefördert werden. Geplant ist eine Reform des Wohngeldes.

Verkehr:

Ein generelles Tempolimit auf Autobahnen und verpflichtende Fahrprüfungen für Ältere am Steuer lehnt die Union ab. Neue Lastwagen sollen künftig mit „automatischen Bremseinrichtungen“ ausgestattet werden, um Auffahrunfälle zu verhindern. Reisende sollen mit einer App und einem digitalen Ticket bundesweit Bus und Bahn fahren können. Gegen zu hohe Stickoxidwerte in Innenstädten soll es „für jede betroffene Stadt einen individuellen Reduktionsplan“ geben. Bis sich Elektroautos durchsetzen, blieben moderne Dieselautos wegen ihres geringeren -Ausstoßes „eine wichtige Option“.

Europa:

Die Euro-Zone soll weiter vertieft werden, etwa mit einem Währungsfonds. Eine Vergemeinschaftung von Schulden der Euro-Länder schließt die Union weiter aus. (dpa)

