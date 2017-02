Von AC/DC-Klängen bis Discofox

AC/DC-Rock im Kesselhaus

Singwitz. Macht euch gefasst auf EASY-DC, die AC/DC-Coverband, die es am Sonnabend im Kesselhauslager Singwitz so richtig krachen lässt. Mit viel Energie und Spielfreude bringen die drei Musiker einen Querschnitt aus dem Repertoire der australischen Hardrock-Legende AC/CD. Sowohl optisch als auch musikalisch so authentisch wie möglich wird das Konzert garantiert unvergesslich. Freut euch also auf T.N.T., Highway to hell, Back in Black und viele weitere Hits der legendären Musiker. Einlass ist ab 20 Uhr, um 21 Uhr geht’s los. Karten im VVK gibt’s für 13 Euro, an der Abendkasse für 14 Euro.

www.kesselhauslager.de