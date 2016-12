Von abgetrennten Händen und tomatenschmeißenden Aliens Mit einem Schmunzeln blickt die Polizei auf das Jahr zurück.

Auch wenn es selten ist, gab es in diesem Jahr für die Polizei bei kuriosen Einsätzen immer mal wieder etwas zu lachen. „Typisch Frau“, wird sicher so mancher Mann jetzt denken: In Hartha fand im April eine Frau ihr Auto nicht mehr an dem von ihr geglaubten Abstellort und verständigte die Polizei. Sie dachte, jemand hätte den Wagen gestohlen. Doch sie hatte ihn einfach nur in einer Seitenstraße geparkt.

Zu einem Teich in Döbeln wurde die Polizei im Mai gerufen. Die Anruferin wollte gesehen haben, wie aus diesem eine Hand ragte. Diesem mörderisch anmutenden Kriminalfall gingen die Beamten umgehend auf den Grund – und fischten aber Gott sei Dank nur einen gelben Gummihandschuh aus dem Gewässer.

Mitte Mai sorgte in Döbeln ein nicht jeden Tag in freier Wildbahn zu beobachtendes Huftier für Aufregung. In den Klostergärten war einer Frau ein freilaufendes Kamel begegnet. Noch bevor sich die Kollegen mit eigenen Augen davon überzeugen konnten, hatte es der Besitzer eingefangen.

Und ein Anrufer aus Mittelsachsen meldete einen mysteriösen Vorfall: In seiner Einfahrt hat er eine Tomate gefunden und eine Woche zuvor lag eine Orange vor der Haustür. „Was es wohl damit auf sich hat? Sind es Gaunerzinken der neuen Art? Oder handelte es sich um eine Abfallentsorgung aus dem All?“– Das fragen sich die Beamten bis heute. (sol)

zur Startseite