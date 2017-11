Vom Wolf bis zum Wunschbriefkasten Der Erlichthof Rietschen hat seine Planung für die kommende Saison abgeschlossen.

Auch im kommenden Jahr will der Erlichthof in Rietschen seinen Besuchern viele Highlights bieten. © jens trenkler

Rietschen. Wie Marion Girth von der Natur- und Touristeninformation in Rietschen informiert, möchte man auch im kommenden Jahr an viele bekannte Veranstaltungshöhepunkte wie den Töpfermarkt, das Holz, Wald- und Leinenfest und das Fischerfest anknüpfen und eine Reihe von Höhepunkten über das gesamte Jahr anbieten. Aufgrund der hohen Nachfrage wird es zudem in der Theaterscheune insgesamt 14 Kabarettabende geben. Diese starten bereits im Januar mit dem Stück „Kaff der guten Hoffnung“ und werden im Dezember mit einem „Kessel Buntes“ abgeschlossen. Interessierte Gäste haben ab sofort die Möglichkeit, sich in der Touristinfo über den gesamten Veranstaltungsplan für das Jahr 2018 zu erkundigen. Zudem kann man sich auf der Internetseite einen Überblick verschaffen. (jt)

www.erlichthofsiedlung.de/veranstaltungen/

zur Startseite