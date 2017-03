Vom Waggonbau bis in die Görlitzer Innenstadt Am Sonnabend soll der bislang größte Protest gegen die dramatischen Entwicklungen bei Bombardier in Görlitz stattfinden.

Die Kundgebungen im vergangenen Jahr vor dem Werkstor von Bombardier waren immer gut besucht, aber stets eher interne Geschichten. Diesen Sonnabend nun soll erstmals der ganz große öffentliche Protest stattfinden. © Archivbild: nikolaischmidt.de

Wir geben Euch starke Rückendeckung“, schreiben Gewichtheber von Fortschritt Eibau. Nora Sperk von der nextbike GmbH: „Statt fähige Leute zu entlassen, besser mal fähige Leute in den Führungsetagen einstellen!“ Und auch Thomas Weist hat ein Statement ins Netz gestellt: „Ex Görlitzer Engineering Mitarbeiter: steht hinter Euch, lasst das gleiche Schicksal nicht euch ereilen!“

All das sind Solidaritätsbekundungen für die Görlitzer Bombardier-Mitarbeiter, die auf der Website der IG Metall zu finden sind. Nach einigen Monaten Arbeitskampf und mehreren Kundgebungen vor den Werkstoren des Görlitzer Bombardier-Standortes nimmt der Protest gegen die Stellenstreichungen und Degradierung des Standortes nun neue Ausmaße an. Am Sonnabend soll eine von der IG Metall initiierte Demonstration stattfinden, die vom Werkstor in die Innenstadt führt.

Auf dem Marienplatz ist um 11.30 Uhr eine Kundgebung geplant. Hauptredner sollen René Straube, der Betriebsratsvorsitzende des Görlitzes Werkes, IG-Metall Bezirksleiter Olivier Höbel sowie Oberbürgermeister Siegfried Deinege sein – einst General Manager bei Bombardier. „Auch die Bundestagsabgeordneten Thomas Jurk und wahrscheinlich auch Michael Kretschmer wollen kommen“, sagt Jan Otto von der IG Metall Bautzen, die den Arbeitskampf maßgeblich führt.

In erster Linie hoffen er und seine Kollegen aber auf rege Teilnahme der Görlitzer. „Da wir von der Konzernspitze noch immer keine befriedigenden Signale haben, wollen wir den Protest jetzt ausweiten und die Region einbeziehen“, sagt Otto. Die bisherigen Kundgebungen vor dem Werkstor, die seit einem Jahr regelmäßig stattfinden, sei gut und wichtig. Die Stadt bekomme das aber nur am Rande mit, fürchtet Otto. Diesmal soll das anders sein.

Schon im Vorfeld haben die IG Metaller in Bautzen eine Kampagne gestartet, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Die Seite im Internet, auf dem man seine Solidarität bekunden kann, ist ein Teil davon. Anstecker, auf denen die Stadtsilhouette und davor ein Zug zu sehen ist, ein weiterer. „Mein Görlitz. Mein Waggonbau“ steht darauf. Und diese Buttons, die es direkt im Werk, aber auch im Görlitzer Verdi-Büro (Elisabethstraße 17) gibt, finden reißenden Absatz. „Wir werden bis Sonnabend wohl 8 000 verteilt haben“, sagt Florian Witte von der IG Metall Bautzen.

Er ist zurzeit auch in allen Abteilungen des Görlitzer Bombardier-Werks unterwegs, um bei Versammlungen in kleinerer Runde die Mitarbeiter vor Ort anzuhören. Kritik oder gute Vorschläge gibt er an die Unternehmensberater weiter, die ebenfalls am Standort zurzeit tätig sind. „Der Grundtenor ist, dass viele glauben, die Entscheidungen für Görlitz basieren auf falschen Grundlagen“, sagt Witte. Zudem würden viele Übergänge zu schnell passieren – der rasche Abbau des Engineering sei so ein Beispiel. Das höre ich im Moment wirklich auf jeder Versammlung.“

Die Verzweiflung der Mitarbeiter sei trotzdem nicht so groß, wie Außenstehende meinen könnten. Und das, obwohl es keine langfristigen Sicherheitsgarantien für den Standort gibt. Ganz im Gegenteil: Ein Standbein nach dem anderen wird Görlitz entzogen, so der generelle Eindruck.

Dazu hat sich vor einer Woche auch Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich in der FAZ geäußert. Der Osten werde „eklatant benachteiligt“, wenn es um Wirtschaftsstandorte geht. Alle einheimischen Großunternehmen hätten ihre Zentralen in Westdeutschland. Standorte im Osten würden immer häufiger in Frage gestellt. Doch gegen geplante Standortschließungen werde er sich vehement wehren, so Tillich in der FAZ. Denn unter anderem bei Bombardier in Görlitz gehe es um hochqualifizierte Arbeitsplätze, von denen die Region ohnehin zu wenige habe.

Und gerade auf die Konsequenzen, die der Verlust von Bombardier-Jobs in Größenordnungen haben würde, soll die Demo am Sonnabend aufmerksam machen. „An jedem Arbeitsplatz hängen quasi sieben weitere. Deren Abbau wäre für die Kaufkraft der Region und das Pro-Kopf-Bruttoeinkommen fatal.“ Dass das Management solche Protestveranstaltungen wahrnimmt, glaubt Otto schon. „Öffentlichkeit ärgert die am meisten, deshalb brauchen wir viel Öffentlichkeit.“

Mit 2 000 Menschen, die am Sonnabend mitgehen, rechnet Otto. Wünschen würde er sich natürlich noch viel mehr. Sein Kollege Florian Witte ist zuversichtlich, dass richtig viele kommen. „Das könnte die größte Demonstration in Görlitz in den vergangenen Jahren werden“, glaubt er.

Unterstützung kommt aus dem Görlitzer Rathaus: Informationen und Plakate für die Demo wurden ausgehängt. Aus der Stadtverwaltung und den städtischen Gesellschaften werden Mitarbeiter teilnehmen, kündigt Pressesprecher Wulf Stibenz an. OB Siegfried Deinege sagt: „Jetzt gilt es, Einigkeit zu zeigen.“ Weil die jüngsten Meldungen aus der Konzernzentrale noch immer die Waggonbauer und ihre Familien in Ungewissheit lassen, betrachte er die Veranstaltung am Sonnabend als Signal für die Motivation aller Waggonbaumitarbeiter und Einwohner, ein positives Standortkonzept für Görlitz von Bombardier und der Politik einzufordern, so der OB.

Ablauf: 10 Uhr Start am Werk (Christoph-Lüders-Straße 24), 11.30 Uhr Kundgebung auf dem Marienplatz

