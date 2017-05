Vom Unort zum Ort mit Strahlkraft Der Förderverein Kloster Buch hat 20. Bestehen gefeiert. Ohne seinen Einsatz wäre die Anlage vielleicht nur noch eine Ruine.

Sogar aus der Luft ist zu erkennen, dass die Sanierung des Klosterkomplexes große Fortschritte gemacht hat. Dächer und Fassaden konnten in Ordnung gebracht werden. Die Aufnahme zeigt aber auch, dass an Krankenkapelle und altem Kuhstall (langes Gebäude rechts) noch viel zu tun ist. © Dietmar Thomas Sogar aus der Luft ist zu erkennen, dass die Sanierung des Klosterkomplexes große Fortschritte gemacht hat. Dächer und Fassaden konnten in Ordnung gebracht werden. Die Aufnahme zeigt aber auch, dass an Krankenkapelle und altem Kuhstall (langes Gebäude rechts) noch viel zu tun ist.

Ein gutes Beispiel einer kompletten Wandlung ist die Gutskapelle, die vor 20 Jahren noch innen wie außen in desaströsem Zustand war.

Ein gutes Beispiel einer kompletten Wandlung ist die Gutskapelle, die vor 20 Jahren noch innen wie außen in desaströsem Zustand war.

Ein Unort ohne jede Strahlkraft besonderer kulturhistorischer Eindrücke sei Klosterbuch vor 25 Jahren noch gewesen. Das findet Dr. Steffen Delang vom Landesamt für Denkmalpflege in Dresden. Seit einem Vierteljahrhundert begleitet er wie andere Behördenvertreter auch die Wiederbelebung der alten Klosteranlage nach beinahe 500 Jahren landwirtschaftlicher Nutzung. Damit dafür auch Fördergeld eingesetzt werden kann, haben sich Engagierte vor nunmehr 20 Jahren zum Förderverein zusammengefunden und Verantwortung für marode Gebäude übernommen. „So eine Substanz hätte sich aus der freien Wirtschaft niemand ans Bein gebunden“, urteilt Maik Schroeder. Als Architekt ist er seit 15 Jahren an der Seite der Förderer. Dadurch sei auch die denkmalpflegerische Kompetenz des Teams gewachsen.

Von ihm und vielen anderen Experten gab es am Mittwoch anlässlich der Feier zum 20. Vereinsgeburtstag und zum 825-jährigen Erstbezug des Klosters Buch viele Komplimente für die rührigen Förderer. Ohne sie und diejenigen, die die Vorhaben moralisch, finanziell und personell unterstützt haben, wäre die einst schlechte Bausubstanz noch ruinöser, der Verfall möglicherweise nicht mehr zu stoppen. Daher lobten Landrat Matthias Damm (CDU) und Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth (CDU) den Enthusiasmus und den unermüdlichen Einsatz sowohl der Mitarbeiter des Klosters als auch der Förderer – oft sind sie beides in Personalunion. Dem schloss sich Wolfgang Kalus, Sekretär des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen, an. Er würdigte das im Kloster gezeigte Engagement als etwas Besonderes. Nicht jeder nehme es auf sich und melde sich im Winter arbeitslos, um ansonsten für kleines Geld auch viele Wochenenden durchzuarbeiten. Die Kulturraumförderung von jährlich 30 000 bis 35 000 Euro sieht Kalus für die Sanierung der Schmiede oder den Bau des Toilettenhauses gut angelegt. Der Region wünschte er viele Besucher: „Es lohnt sich, nach Klosterbuch zu fahren.“

Das findet inzwischen auch Steffen Delang. Er schätze unter anderem die kreative Atmosphäre und das kollegiale Miteinander – selbst wenn in Sachen Denkmalpflege ab und an gestritten werden muss. „Wenn es um die Erfolge in Sachsen in den letzten Jahren geht, gehört das Kloster auf jeden Fall mit dazu. Aus dem Unort ist ein Ausflugsziel geworden, ein Ort für Begegnungen, Entdeckungen und Kultur“, so der Dresdener Denkmalschützer. Arbeit gibt es für ihn wie die Förderer im Kloster noch genug: Im Abthaus (Gastronomie) ist vor ein paar Tagen eine Decke heruntergestürzt. Den Bereich gilt es zu sichern und so, wie es die Finanzen zulassen, denkmalpflegerisch und restauratorisch zu untersuchen.

