Aus dem Gerichtssaal Vom Unfallort getürmt Ein Großenhainer fährt beim Wenden ein Behinderten-Fahrzeug gegen die Wand – ein Anruf bei der Polizei bleibt aus.

An dieser Kurve rumste es dreimal in einem Jahr. © privat

Das Dörfchen Zottewitz scheint ein gefährliches Pflaster zu sein. Speziell am scharfen Abzweig von der Lindenstraße nach Seußlitz kracht es des Öfteren. Der Besitzer des Grundstücks unmittelbar in der Kurve kann ein Lied davon singen. Allein im vorigen Jahr wurden sein Zaun und seine Gartenmauer dreimal in Mitleidenschaft gezogen. Und in allen drei Fällen machten sich die unvorsichtigen Fahrer aus dem Staub. Der dritte und letzte in dieser Reihe sitzt nun allerdings auf der Anklagebank des Riesaer Amtsgerichts. Er ist bei einem Sozialunternehmen in Großenhain beschäftigt, und sein Arbeitgeber hatte ihm nahegelegt, den Vorfall wenigstens am Folgetag bei der Polizei zu melden. Das erspart dem Großenhainer nicht die Anklage wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Was war an diesem Julitag im vorigen Jahr in Zottewitz passiert? Der Angeklagte steuerte einen Transporter, mit dem er eine Gruppe demenzkranker Menschen aus Großenhain zu ihren Wohnorten zurückbringen wollte. Er verpasste die Abfahrt nach Seußlitz und setzte sein Fahrzeug zurück. Dabei stieß er gegen die Mauer und den Zaun des Grundstücks in der Kurve. Der sichtbare Schaden hielt sich zwar in Grenzen, aber da der schmiedeeiserne Zaun verformt wurde und die Granitplatte mehrfach gebrochen war, kamen Reparaturkosten von mehr als 3000 Euro zusammen.

Da kein Zeuge den eigentlichen Unfall verfolgt hat, muss das Gericht die Schilderung des Verursachers genau prüfen, und das ist diesem Fall nicht ganz einfach. Der Transporterfahrer gibt an, angehalten und sich die Beschädigungen angesehen zu haben. Er habe nur Bagatellschäden feststellen können, und sei deshalb zunächst ein Stück weitergefahren. Dann überlegte es sich der Großenhainer anders. Er habe noch einmal gestoppt, sei ausgestiegen, zurückgegangen und habe am Grundstück geklingelt. Nur leider nicht am richtigen, sondern offenbar bei einem Nachbarn. Erst als sich niemand meldete, habe er den Unfallort endgültig verlassen.

Das klingt alles etwas unwahrscheinlich und provoziert die Frage der Richterin, warum er denn nicht einfach auf seinem Mobiltelefon die 110 eintippte. Das sei schließlich in so einem Fall zwingend erforderlich. Er habe die alten Leute in seinem Auto nicht so lange warten lassen wollen, sagt der Fahrer. Außerdem sei seine Job-Probezeit gerade abgelaufen gewesen und er habe keinen Ärger mit seinem Arbeitgeber haben wollen. Am nächsten Tag besann er sich dann aber doch und gestand seinen Vorgesetzten den Unfall. Der Schaden am Auto sei ziemlich gering gewesen, sagt der gelernte Karosseriebauer. Den hätte er bei seiner beruflichen Vorbildung auch allein beheben können. Aber um die materiellen Folgen des Unfalls geht es bei der Gerichtsverhandlung nur insofern, als sie bei der Bewertung der Schwere der Tat ins Kalkül gezogen werden. Angeklagt ist einzig und allein das unerlaubte Entfernen vom Unfallort. Und das lässt sich beim besten Willen nicht leugnen.

Angesichts dieser Tatsache sei der Strafbefehl der Staatsanwaltschaft noch ausgesprochen nett, findet Richterin Ingeborg Schäfer. Diese hatte eine Geldstrafe von insgesamt 900 Euro und einen Monat Fahrverbot verhängt. Das Gericht bestätigte die Sanktionen – und erlegte dem Großenhainer überdies die Gerichtskosten auf. Der Unfallfahrer muss seinen Führerschein nun innerhalb einer Woche abgeben.

