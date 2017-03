Fußball, Landesliga Vom Überwinden der Winter-Depression Nach einem 0:2-Rückstand führt Falk van Kolck seine Männer in Markkleeberg noch zum 2:2. Der Ausgleich fällt in der 87. Minute.

Routinier Falk van Kolck geht meist voran. Der stellvertretende VfL-Kapitän kam vor der Saison 2015/16 aus Bischofswerda. Zuvor war er für Budissa Bautzen, den BSV Sebnitz und Dynamo Dresden II am Ball.

Im August 2004 war Falk van Kolck (rechts) für die Sebnitzer am Ball. Später stand er auch in Bautzen und Bischofswerda unter Vertrag und spielte dort höherklassig.

Der VfL Pirna-Copitz hat die Talfahrt in der Fußball-Landesliga gestoppt. Lange Zeit sah es aber in Markkleeberg nach der vierten Rückrunden-Niederlage aus, denn bis zur 78. Minute führten die Kickers mit 2:0. Die Copitzer Einwechsler (!) Marius Riedel und Florian Kärger (87.) sorgten mit ihren Treffern aber noch für den Teilerfolg des VfL. Der Markkleeberger Coach Heiko Brestrich erkannte aber an: „Der Ausgleich war für Pirna verdient. Ich war wirklich froh, als abgepfiffen wurde, sonst hätten die Copitzer vielleicht sogar noch gewonnen. Der VfL hat sich spielstark, aber auch hart im Zweikampf präsentiert.“

Nach Spielende im Sportpark „Camillo Ugi“ war die Erleichterung bei Spielführer Falk van Kolck und seinen Kollegen greifbar. Vor Spielen schwört van Kolck übrigens auf Nudeln. Die Kohlenhydrate geben dem Verteidiger vom VfL Pirna-Copitz ordentlich Kraft für sein Spiel. Auch für seine jüngeren Teamkollegen hat er den einen oder anderen Ernährungstipp parat, weil man dadurch „die Leistung ein bisschen optimieren kann“. Van Kolck, mittlerweile 33 Jahre alt, lebt als Amateurfußballer professionell – und ist beim VfL Pirna-Copitz ein Führungsspieler.

Er zeichnet sich durch klare Botschaften aus. Sei es die Aktion auf dem Rasen oder das Wort in der Kabine. Im gestrigen Spiel bei Kickers Markkleeberg war seine Führung besonders gefragt – mit Christoph Hartmann fehlte der etatmäßige VfL-Kapitän, zudem fiel Leistungsträger Jan Benes verletzungsbedingt aus. Van Kolck musste – noch mehr als sonst – vorangehen. Nicht nur als Abwehrchef der Pirnaer, sondern auch in puncto Einstellung und Mentalität. Er hatte den Auftrag, die Mannschaft mitzureißen. Erst recht in diesen Tagen und Wochen. Denn den Landesligisten plagte ein Formtief.

Als Tabellenfünfter startete der VfL in die Rückrunde. Er stellte die viertbeste Defensive der Liga und hatte elf verschiedene Torschützen. Die Zahlen belegten, dass das Team die Spielidee von Nico Däbritz umsetzte: Der VfL-Trainer wünscht sich hinten ein kompaktes Auftreten, während die Offensive variabel und flexibel agieren soll. Es funktionierte. Nun aber geriet der Auftakt ins neue Jahr äußerst holprig: Drei Niederlagen in den ersten drei Spielen der Rückrunde verzeichnete der VfL. Völlig anders als geplant. Pirna wirkte angeknockt, ein klassischer Fehlstart. Oder sogar noch mehr? Van Kolck schüttelt den Kopf. Nein, nein, eine Krise sei zu hoch gegriffen. Der Linksfuß drückt es sympathischer aus: „Wir hatten eine Winter-Depression. Unserem Spiel fehlte die Leichtigkeit und wir fabrizierten einfach zu viele Fehler. Dadurch fanden wir zu keiner Zeit unseren Rhythmus.“ Das galt auch für die Defensivleistung der Pirnaer.

Drei, eins, zwei. Die Anzahl der Gegentore in den ersten drei Spielen der Rückrunde ärgerten nicht nur van Kolck, sondern den gesamten VfL Pirna. Zumal die Fehler hausgemacht waren – und nicht zwingend auf die Qualität der Gegner geschoben werden konnten. Mal war das eigene Umschaltspiel zu schläfrig, mal gab es einen verhängnisvollen Fehlpass, mal fehlte die Zuordnung bei Standards. Viele Kleinigkeiten, die in der Summe zu drei Niederlagen beitrugen: 2:3 gegen Riesa, 0:1 in Chemnitz, 0:2 gegen Kamenz. Auch in der Offensive klemmte es. Die gewohnte Durchschlagskraft fehlte, torgefährliche Aktionen gab es selten.

Und in solchen Momenten sind sie gefragt, die Führungsspieler. Typen wie van Kolck. Wie geht man mit der Situation um? Wie stößt die Mannschaft den Trend um? In Pirna hatten sie zunächst viel Redebedarf. In einer Sitzung in der vergangenen Woche erörterten Trainer, Assistenten und Spieler gemeinsam den Status quo. „Jeder Beteiligte ist ganz offen mit der Situation umgegangen, hat Fehler angesprochen und aus seiner Sicht die Probleme in unserem Spiel benannt. Wir haben intern eine sehr gute Atmosphäre und wollen die aktuelle Phase als Mannschaft lösen“, sagt van Kolck, der seit 2015 für den VfL Pirna-Copitz verteidigt.

Platz vier oder fünf noch im Visier

Als erfahrener Spieler kann er auf einige Stationen zurückblicken, bei denen er ähnliche Beispiele erlebte. Sei es während seiner Nachwuchszeit bei der SG Dynamo Dresden, in der Oberliga mit Budissa Bautzen oder auch in der Zeit beim Bischofswerdaer FV. Immer gilt das Prinzip: Wird die Krise oder – im Pirnaer Fall – die Winter-Depression gelöst und überwunden, setzt das neue Kräfte frei. Darauf baut auch der Abwehrspieler: „Von uns erfahreneren Spielern kann der Trainer zu Recht verlangen, dass wir eine gewisse Sicherheit auf das Team ausstrahlen und eine Siegermentalität hineintragen.“ In van Kolck ist die Angriffslust längst wieder geweckt: „Wir müssen unsere Ziele noch nicht abschreiben!“ Zwar seien die Plätze eins, zwei und drei durch Eilenburg, Grimma und Kamenz klar abgedeckt, aber dahinter wäre noch etwas möglich. „Wenn wir eine Serie starten, spielen wir um Platz vier oder zumindest um Rang fünf. Das Potenzial dafür besitzen wir“, sagt Falk van Kolck. Doch wie geht es bei ihm weiter? „Erst einmal wollen wir auf der sportlichen Seite die Kurve kriegen“, sagt er. „Darüber hinaus spreche ich anschließend zunächst mit der Vereinsführung und mit dem Trainer. Das Thema ist heute noch nicht ganz so wichtig.“ (mit js)

