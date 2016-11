Vom Truppenübungsplatz zum Naturschutzgebiet In der Gohrischheide gab es sogar mal Dörfer. Heute ist der Zutritt verboten. Ein Vortrag beleuchtet die Geschichte des Areals.

Heideblüte in der Gohrischheide. © Peter Kneis

Die Gohrischheide ist für Besucher größtenteils tabu. Dabei wurde das Waldgebiet einst sogar bewohnt. In der Gemeinde Gohrisch an der alten Mühlberger Straße zwischen Lichtensee und Mühlberg, an die heute nur noch die Dorfeiche erinnert, lebten Mitte des 19. Jahrhunderts etwa 40 Menschen.

Der Förster hatte dort seinen Amtssitz – bis der Ort 1895 endgültig aufgelöst wurde. Denn im Laufe der Jahrhunderte hatte sich das Gebiet zunächst vom natürlichen Kiefern-Eichen-Wald zum kurfürstlichen Jagdwald gewandelt, später zum königlich-sächsischen Forstrevier mit Kiefernmonokulturen und schließlich zum Truppenübungsplatz Zeithain. Heute ist die Gohrischheide aufgrund seiner Artenvielfalt und der großen Heideflächen ein Naturschutzgebiet.

Von der wechselvollen Geschichte des alteiszeitlich geprägten Heidewaldes erzählen Dietrich Hanspach und Peter Kneis am Dienstag, 8. November, ab 19 Uhr im Kamenzer Elementarium, Pulsnitzer Straße 16. Dabei wollen sie den kulturlandschaftlichen Wandel der letzten 800 Jahre beleuchten. Der Eintritt kostet 3,50 Euro, ermäßigt 2 Euro. (SZ)

